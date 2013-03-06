Грузинські вина та мінералка повернуться на російський ринок

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) за підсумками роботи експертів відомства з грузинськими підприємствами з виробництва алкогольної продукції і мінеральної води.

«За результатами роботи експертів Росспоживнагляду ухвалено рішення про дозвіл грузинським підприємствам надати документи для здійснення процедури державної реєстрації мінеральної води і наступних видів бутильованої виноробної продукції: вино і коньяк», - йдеться в повідомленні.

Росспоживнагляд повідомляє, що відповідно до графіка, узгодженого з Національним агентством вина Грузії і Національним агентством продовольства Грузії, група експертів з 25 лютого по 1 березня 2013 року ознайомилася з роботою 37 підприємств Грузії, які виробляють алкогольну продукцію, а також чотирма підприємствами, які виробляють мінеральну воду.

З 39 запланованих підприємств, які виробляють алкогольну продукцію, експерти Росспоживнагляду не відвідали два підприємства через їх відмову. Результати документарної перевірки відомостей, представлених грузинськими підприємствами, загалом підтвердилися при ознайомленні експертів з діяльністю підприємств.

Наголошується, що з решти, 56 грузинських підприємств, лише 21 підприємство надало в Росспоживнагляд інформацію для документарної перевірки. Наступне відвідування експертами Росспоживнагляду грузинських підприємств, які планують постачання алкогольної і виноробної продукції до Російської Федерації, може бути проведене після надання всієї необхідної інформації для документарної перевірки і узгодження графіка відвідування підприємств з Національним Агентством вина Грузії у третій декаді березня 2013 року. Що стосується постачання до Російської Федерації чачі і виноградної горілки, питання буде розглянуто після наступного відвідування зацікавлених підприємств експертами Росспоживнагляду.

Як повідомляв УНІАН, грузинські сільгосптовари, вина і мінеральна вода «Боржомі» були заборонені до ввезення в Росію в 2006 році. У Росспоживнагляді вказували, що при перевірках цієї продукції було виявлено порушення санітарно-епідеміологічних норм. У Грузії це рішення називали політично мотивованим і пов'язували заборону з бажанням Москви чинити політичний тиск на Тбілісі, зокрема, на президента Михаїла Саакашвілі. До введення ембарго Грузія була на третьому місці серед країн-імпортерів вина до Росії - на неї припадало майже 9% ввезеного в РФ вина. На парламентських виборах у Грузії в 2012 році перемогу здобула опозиція. Прем'єром, який наділений абсолютною владою в країні, став Бідзіна Іванішвілі, якого називають проросійським. "Винну" ситуацію експерти вважають тому підтвердженням.

20 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.