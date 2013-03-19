Експерт: у Росії забракне кораблів на Середземне море

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН заявив директор Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону «Номос» Сергій Кулик.

Експерт назвав природним бажання Росії мати практично у всіх океанах оперативні з'єднання кораблів, оскільки вона має національні інтереси в тих чи інших зонах світового океану.

Разом з тим, на думку С.Кулика, зроблена на телебаченні заява головнокомандуючого ВМФ РФ адмірала Віктора Чиркова про наміри «тримати» в Середземному морі на постійній основі 5-6 кораблів і суден виглядає не зовсім реалістично.

За словами керівника центру «Номос», «5-6 кораблів, про які говорив головком ВМФ Росії, це далеко не ті 30-50 кораблів і суден забезпечення, що були присутні в Середземному морі до 1992 року у складі Середземноморської оперативної ескадри». Але водночас, як сказав експерт, «дуже важко буде забезпечити присутність навіть тих самих заявлених 5-6 кораблів, оскільки на сьогодні на ЧФ немає в достатній кількості кораблів і суден забезпечення, здатних нести бойову службу в умовах такого великого і тривалого відриву від місць постійної дислокації».

Крім того, як вважає С.Кулик, єдиний, який є у Росії в Середземному морі пункт матеріально-технічного забезпечення (ПМТЗ) кораблів і суден і який розміщується в порту Тартус (Сирія), «на сьогодні є достатньо малопотужним і ненадійним».

Коментуючи можливі завдання, які могла б виконувати заплановане до розгортання в Середземному морі оперативне угруповання кораблів і суден, експерт заявив: «у кращому разі – це демонстрація присутності російського військово-морського прапора, виконання якихось розвідувальних функцій і участь в антипіратських операціях». Але, як сказав С.Кулик, «знову ж таки, на ЧФ РФ немає такої кількості кораблів, які могли б нести цю бойову службу, тобто, кораблів і суден, у яких ще достатньо моторесурсу. Перебування ж кораблів і суден упродовж кількох місяців у Середземному морі значно погіршить і без того непростий їх матеріально-технічний стан».

На думку експерта, істотного впливу на питання безпеки України подібні дії з боку Росії не матимуть. «А те, що, як було сказано в заяві головкому ВМФ РФ, угруповання кораблів управлятиметься з Севастополя, то це не більш ніж фраза. Виходячи з досвіду, в принципових питаннях такі угруповання завжди управлялися з Головного штабу ВМФ, тобто, з Москви, а штаб ЧФ фактично виявиться передавальною ланкою», - відзначив С.Кулик.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня головнокомандуючий ВМФ Росії адмірал В.Чирков у ефірі російського телеканалу «Звезда» заявив, що «до п'яти-шести кораблів мають перебувати на постійній основі в Середземному морі, управління має здійснюватися через командування Чорноморським флотом (розташовано в Севастополі – УНІАН)». За його словами, до цього угруповання входитимуть фрегати, крейсери, а також кораблі забезпечення.

11 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу на розширеному засіданні керівного складу збройних сил заявив, що Росія планує створити оперативне з'єднання ВМФ у Середземному морі та забезпечити його функціонування на постійній основі.

Крім цього, він повідомив, що ВМС Росії одержить до кінця 2020 року 24 підводні човни і 54 надводні кораблі.

Довідка УНІАН. Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону «Номос» — українська неурядова аналітична організація.

Центр «Номос» був створений у листопаді 2003 року як єдина на Україні незалежна неурядова організація, метою якої є проведення досліджень у сферах міжнародних відносин, національної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції в Чорноморсько-Каспійському регіоні.