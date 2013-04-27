Український миротворчий контингент у Конго зросте до 250 осіб

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України з посиланням на начальника армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майора Валентина Пістрюгу.

Зокрема, за його словами, основною особливістю цьогорічної ротації є введення у загін 4 вертольотів Мі-8 та збільшення миротворчого контингенту до 250 осіб.

«До керівництва держави звернулися представники Місії ООН з пропозицією посилити загін гелікоптерами Мі-8. Потреба в них є, адже основна їх функція – це перевезення особового складу та вантажів. Сьогодні для Місії ООН у ДР Конго це актуально. Відповідно до цього виникає потреба у забезпечені та обслуговувані вертольотів, що призведе до збільшення кількості особового складу загону», – зазначив В.Пістрюга.

Разом з тим, за його словами, це ніяк не вплине на функції українського вертолітного загону. Задачі будуть ті самі – авіаційний супровід та авіаційна підтримка сил Місії ООН, патрулювання кордонів ДР Конго та ведення повітряної розвідки. Додасться лише вантажоперевезення, повідомив він.

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Характерною ознакою 3-ї ротації є і обмеження кількості разів перебування у складі Місій (до двох) особовим складом протягом усієї служби у Збройних силах, зазначив В.Пістрюга. Тож, за його словами, на початку бойового злагодження довелося замінити кандидатів на посади, які не відповідають указаним вимогам. Планується дещо трансформувати і систему підготовки майбутніх миротворців, та збільшити терміни перебування контингенту у складі Місії.

На думку генерал-майора, терміни цілеспрямованої підготовки особового складу загону мають бути 6-7 місяців. Сюди входить мовна підготовка протягом 3-4-х місяців, яка сьогодні є основою для роботи в Місії ООН і льотного складу, наземних служб, управління загону. Відпустки льотного складу, проходження льотно-лікарської комісії, підготовка льотного складу у Центрі підготовки та виживання у Судаку, бойове злагодження у складі загону та перевірка їх готовності до виконання завдань.

Крім того, в армійській авіації Сухопутних військ запропонували збільшити терміни перебування загону в Місії ООН до 9 місяців та взяти за основу комплектування загону з однієї частини, яка буде готувати особовий склад, відповідати за рівень підготовки, проводжати та зустрічати своїх миротворців.

З огляду на ці нововведення, бойове злагодження 3-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону ЗС України буде продовжено до кінця квітня. Сертифікація та ротація українських миротворців у Демократичну Республіку Конго запланована на червень цього року, повідомили в Міноборони.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго», внесений Президентом.

Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об'єднаних Націй.

Згідно з законом, передбачено направити у Конго миротворчий контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців.