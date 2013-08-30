Польща назвала Росію відповідальною за те, що у Сирії є хімзброя

Міністр пояснив журналістам у Варшаві, що сирійські запаси хімзброї були створені ще за часів СРСР.

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«Я вважаю , що Росії варто було б сказати, що вона забезпечить контроль за сирійським арсеналом хімічної зброї, це могло б вплинути на подальший розвиток ситуації» , - заявив Сікорський , повідомляє Lenta.ru.

При цьому сама Польща не збирається брати участь у військовій операції , яку пропонують провести США через можливе застосування під Дамаском хімічної зброї. Про це ще в середу , 28 серпня , заявив прем'єр -міністр країни Дональд Туск. За його словами , він не думає , що « збройний напад зупинить злочину» , які мають місце в цій країні.

У військовій операції в Сирії відмовилися брати участь і інші європейські держави. Так, 30 серпня, як передає Associated Press, проти військового втручання висловився уряд Німеччини. Напередодні британський парламент проголосував проти відповідної пропозиції уряду, незважаючи на те, що прем'єр- міністр Девід Кемерон активно виступав за нанесення ударів по Сирії.

Поки що єдиною європейською країною, яка підтвердила бажання брати участь у військовій операції, залишається Франція. Її президент Франсуа Олланд заявив, що злочини, подібні хімічній атаці під Дамаском, «не повинні залишатися безкарними», пише The New York Times.

Міністр оборони США Чак Хейгел уточнив, що військова операція може бути здійснена тільки в складі міжнародної коаліції. Домогтися підтримки військової операції в Радбезі ООН США не можуть через позицію Росії і Китаю , які висловлюються проти .

Незважаючи на те, що ще не ясно, в якій формі буде здійснено військове втручання західних країн в сирійський конфлікт і чи буде воно взагалі, сусіди Сирії почали готуватися до війни. Так, Саудівська Аравія підвищила рівень бойової готовності збройних сил, передає Reuters. За даними агентства, такі ж заходи вжили в Йорданії, Туреччині та Ізраїлі.