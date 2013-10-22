Уряд Меркель складає повноваження

У вівторок своє перше, установче засідання проводить бундестаг 18-го скликання, обраний за підсумками виборів 22 вересня. На порядку денному: вибори президента парламенту, його заступників, а також затвердження нового регламенту. Одночасно з першим засіданням бундестагу закінчуються повноваження колишнього уряду. Тобто вже у вівторок Меркель та її міністри отримають від президента Німеччини Йоахима Гаука повідомлення про звільнення, пише РІА Новости.

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Однак нового уряду, який має бути сформований за підсумками вересневих виборів, досі немає. І коли він з'явиться, незрозуміло. У німецькій конституції такий варіант розвитку подій передбачений. І щоб не допустити безвладдя, глава держави відповідно до статті 69 Основного закону ФРН доручить Меркель і її команді продовжити виконання своїх обов'язків до обрання наступників.

Таким чином, на своїх постах залишаться і канцлер, і міністри, і статс -секретарі відомств (у Німеччині ця посада аналогічна посаді заступника міністра в інших країнах).

Як пояснив РІА Новости німецький політолог Юрген Фальтер, обсяг їх повноважень практично не зміниться. "У рамках бюджетних зобов'язань федеральний уряд - на відміну, наприклад, від США - залишається повністю дієздатним. Тобто у нас не зупиниться фінансування держустанов або не трапиться щось подібне. Все, що задано в бюджеті, буде профінансовано", - сказав експерт.

Уряд - навіть з приставкою "в.о." - зберігає право випускати розпорядження, затверджувати і вносити до бундестагу законопроекти і навіть приймати новий бюджет. Хоча у своїй законотворчій діяльності воно повинно оглядатися на парламент, в якому у нього вже немає більшості.

За словами Фальтера, передбачені законом обмеження стосуються переважно організаційно-кадрових питань. Наприклад, Меркель не має права звільнити когось зі своїх підлеглих, так само як і піти за власним бажанням члени кабміну теж не можуть. Парламент не може висловити уряду вотум недовіри - бо довірою новий бундестаг його ніколи і не наділяв. У німецьких юристів для такого стану справ є спеціальний термін: принцип "скам'яніння" уряду.

"Але в цілому дієздатність уряду, в тому числі й у зовнішньополітичних питаннях, зберігається. Основний закон складений таким чином, що ніякого вакууму влади немає", - підкреслив політолог.

Нагадаємо, вибори до бундестагу пройшли 22 вересня. За підсумками голосування блок Меркель отримав 311 з 631 місця в парламенті нового скликання. Цього недостатньо, щоб самостійно сформувати новий кабмін, тому ХДС / ХСС почав діалог про коаліцію з СДПН і "зеленими".