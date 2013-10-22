Головне за день: огляд топ-новин

Уряд Меркель складає повноваження

Термін повноважень нинішнього уряду ФРН на чолі з Ангелою Меркель офіційно закінчується у вівторок - в день першого засідання бундестагу нового скликання. Однак вакууму влади в Німеччині не буде: канцлер і міністри продовжать виконувати обов'язки до формування нового кабміну, та обсяг їх повноважень практично не зміниться.

Кримський астероїд назвали одним з найнебезпечніших для цивілізації

Якщо Кримський астероїд впаде на землю, то цивілізація буде знищена, вважає професор Стенфордського університету.

Нещодавно відкритий українським вченим астероїд несе набагато серйознішу небезпеку, ніж передбачалося раніше. Небесне тіло кілька днів тому помітив співробітник кримської лабораторії ДАІШ МДУ ім. Ломоносова Геннадій Борисов. За його словами, астероїд 2013 TV135 може зіткнутися з нашою планетою 26 серпня 2032 року.

Волгоградський теракт мав відбутися в Москві - СК РФ

У Слідчому комітеті заявили, що теракт мав відбутися в Москві. Однак за поки невстановлених причин Наїда Асіялова призвела вибуховий пристрій в дію у Волгограді. За словами очевидців, бомба спрацювала практично відразу ж після того, як смертниця увійшла до автобусу.

Міщенко запропонував відстрочити покарання Тимошенко на час лікування за кордоном

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує Верховній Раді прийняти закон, що передбачає відстрочку виконання вироку засудженому у зв'язку з хворобою.

Таїланд вирішив ввести для іноземців збір за в'їзд в країну

Уряд Таїланду може ввести в середині січня 2014 року грошовий збір з іноземців, що в'їжджають у країну.

Яценюк вимагає відставки уряду через "катастрофу" в економіці

Фракція "Батьківщина" вимагає відставки уряду. Про це заявив на засіданні Верховної Ради голова фракції Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що економічна ситуація в Україні є "катастрофічною і драматичною". За словами Яценюка, "золотовалютні резерви центрального банку України мінус 17 млрд доларів США, ми не покриваємо навіть три місяці імпорту".

Також Яценюк заявив, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко згодна на часткове помилування.

«Так, Юлія Тимошенко згідно на часткове помилування. Вона про це публічно заявила, що вона робить серйозний крок. Вона для долі України готова прийняти часткове помилування», - зазначив політик.

До того ж, Арсеній Яценюк каже, що ЄС виступає категорично проти відстрочення відбування покарання для Тимошенко.

«Навіть якби сама Тимошенко погодилася на такий варіант, то на це не згоден Європейський Союз. Ключова вимога Європейського Союзу - це припинення політичних переслідувань, не перерва, відстрочка політичних переслідувань, а зупинка», - сказав він.

Україна припинила імпорт польського газу через дорожнечу

Україна припинила постачання природного газу з території Польщі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE через дорожнечу палива, а крім того, відзначає складнощі з відкриттям поставок газу за реверсної схемою з Румунії.

Онищенко залишає посаду глави Росспоживнагляду

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко залишає посаду у зв'язку із закінченням терміну повноважень, новим керівником буде призначена його заступник Ганна Попова, повідомила віце-прем'єр РФ Ольга Голодець.

"У Геннадія Григоровича Онищенко закінчився термін повноважень на посаді глави Росспоживнагляду, у зв'язку з чим він залишає цей пост. Новим главою відомства буде призначена заступник керівника Росспоживнагляду Анна Попова", - заявила Голодець журналістам у Пекіні, коментуючи повідомлення про можливу відставку Онищенко.

У той же час у Медведєва заявили, що Онищенко поки ніхто не звільняв. Розпорядження про відставку глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка не було; рішення, чи залишиться він керівником відомства або на цей пост буде призначена інша кандидатура, - в компетенції прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, повідомила телефоном з Пекіна прес-секретар глави російського уряду Наталія Тімакова.

Єфремов пояснив, чому опозиція не голосувала за порядок денний

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що блокування роботи парламенту пов'язане з небажанням опозиції приймати законопроекти, які стосуються можливості лікування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко за кордоном.

Україна обійшла Росію за ціною на бензин серед країн Європи

Україна в третьому кварталі піднялася на одну сходинку у рейтингу за цінами на бензин серед 33 країн Європи, випередивши за вартістю палива Росію, яка змістилася на 31 місце; найдорожчий бензин як і раніше в Норвегії.

ДАІ: Українські дороги до зими практично не готові

Дорожньо-комунальні організації України практично не готові до роботи в зимовий період.

Як зазначили в ДАІ, у комунальних служб відсутня необхідна кількість сучасної снігоприбиральної техніки, а більшість наявної знаходиться в непридатному стані.

У ДАІ викликає також серйозну стурбованість наявність ямковості на проїжджій частині автодоріг і вулиць, і більшість ям утворилося ще на початку весни. З огляду на те, що дорожньо-комунальними організаціями впродовж будівельного сезону роботи з ліквідації ямковості виконувалися дуже повільними темпами, на сьогоднішній день їх загальна площа становить майже 2 млн кв. м.

Президенти Франції та США обговорили інцидент зі шпигунством американських спецслужб

Ситуацію, пов'язану з повідомленнями ЗМІ про масову прослуховування телефонів французьких громадян, обговорив по телефону з президентом Франції Франсуа Олландом голова адміністрації США Барак Обама.

У Білому домі нагадали, що Обама розпорядився переглянути весь процес збору розвідувальної інформації спецслужбами США, щоб не допустити порушення права громадян на недоторканність приватного життя.

Також сьогодні стало відомо, що спецслужби США прослуховували мільйони телефонів в Іспанії, Італії та Голландії.

Агентство національної безпеки США здійснювало збір даних про особисті переговорах жителів Італії. Не вдалося сховатися і громадянам Нідерландів. За повідомленням місцевих італійських ЗМІ, АНБ вдалося роздобути доступ до мільйонів особистих телефонних розмов, sms-повідомлень та електронної пошти, що належить італійським громадянам .

Золотовалютні резерви України можуть скоротитися до 19 млрд дол

Золотовалютні резерви України, обсяг яких на поточний момент незначно перевищує критично низький рівень у 21 млрд дол, до кінця року можуть скоротитися до 19 млрд дол, оскільки резерви залишаються єдиним джерелом оплати природного газу, закуповуваного для проведення опалювального сезону, і підтримки курсу національної валюти, який Національний банк України на поточний момент утримує допомогою валютних інтервенцій.