ЗМІ: Австралія шпигує за країнами Азії за допомогою посольств

Секретне Управління радіотехнічної оборони Австралії використовує посольства для перехоплення телефонних дзвінків і даних у країнах Азії, повідомляє видання Sidney Morning Herald з посиланням на інформацію, надану екс - співробітником АНБ і ЦРУ Едвардом Сноуденом, передає РІА Новости.

Повідомляється, що стеження проходить під керівництвом США і здійснюється без відома послів. Зокрема, операція проводиться в посольствах Австралії в містах Шанхай, Бангкок, Джакарта, Ханой, Пекін і Ділі (Східний Тимор), у представництвах високих комісарів у Куала-Лумпурі і Порт-Морсбі.

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Програма носить назву Stateroom ("Каюта") і припускає перехоплення радіосигналів, телефонних дзвінків та інтернет-трафіку. Австралійські спецслужби працюють спільно з країнами системи Five Eyes ("П'ять очей"), яка базується на угоді про спільну радіоелектронну розвідку між п'ятьма країнами - США, Великобританією, Канадою, Австралією і Новою Зеландією.

Оприлюднена ЗМІ інформація Сноудена про перехоплення США даних і телефонних дзвінків громадян та лідерів країн стала причиною напруженості у відносинах США з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією та іншими державами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила невдоволення президенту Бараку Обамі у зв'язку з прослуховуванням її мобільного телефону протягом ряду років.