Головне за день: огляд топ-новин

Євромайдан планують збирати до Вільнюського саміту

Обурені зупинкою інтеграції в ЄС планують збирати Евромайдан до Вільнюського саміту.

Також Окружний адміністративний суд Києва 21 листопада ухвалив рішення про обмеження проведення акцій на Майдані Незалежності в Києві 22 листопада.

Навіть українці у Польщі організовують мітинг біля Генерального Консульства України в Кракові.

До слова, акції протесту проти розпорядження уряду, яким припинено підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, проходять зараз у більш ніж десяти містах України.

На порядку денному в Раді немає єврозаконів

На порядку денному роботи Верховної Ради України на сьогодні немає законопроектів про прокуратуру та про надання ув'язненим можливості лікуватися за кордоном.

Члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим залишили сесійну залу парламенту під вигуки "Ганьба!" . Як передає кореспондент УНІАН, перед цим, під час виступу Азарова у ВР депутати від опозиції встали зі своїх робочих місць і підійшли до урядової ложі, де виступав глава уряду.

Азаров: Тристоронні переговори Україна-РФ-ЄС відбудуться до саміту у Вільнюсі

Тристоронні переговори з торговельно-економічного співробітництва між представниками Росії, України і Євросоюзу відбудуться до саміту у Вільнюсі на наступному тижні.

Повертаючись до питання призупинення евроітеграціі України, Азаров зазначив, що рішення уряду про призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС носить тактичний характер, враховуючи економічну ситуацію, незважаючи на це, стратегічний курс України на євроінтеграцію залишається незмінним.

Тимошенко закликає Януковича на позачерговому засіданні РНБО ухвалити рішення про підписання Угоди з ЄС

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає Президента України Віктора Януковича скликати позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони та ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Євросоюз чекає на Януковича у Вільнюсі - речниця Ештон

Прес-секретар Верховного представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон заявила, що Європейський Союз очікує на участь президента України Віктора Януковича в саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наступного тижня, незважаючи на призупинення урядом України підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Фюле розповів, коли ЄС відновить підготовку до підписання Угоди з Україною

Європейський Союз буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, як тільки Україна підтвердить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян.

У російській Думі вітають призупинення євроінтеграції України

У Державній думі РФ вітають рішення Кабінету міністрів України припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європейський Союз почав шантажувати Україну після призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію, аж до сприяння у проведенні масових акцій протесту.

Також він нагадав, що Угода про асоціацію з Євросоюзом закриє для України пільгові режими в рамках зони вільної торгівлі СНД.

Рішення Кабміну призупинити євроінтеграцію вже оскаржили в суді

22 листопада до Окружного адмінсуда Києва подали позовну заяву про визнання незаконним та визнання нечинним розпорядження Кабміну України від 21 листопада 2013 про призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Fitch підтвердив негативний прогноз щодо суверенного рейтингу України

«Ми знизили рейтинг України до «В-» в поточному місяці. Це відображає слабке зовнішнє суверенна фінансування і обмежені можливості залучати запозичення в іноземній валюті на рефінансування об'ємних виплатах за зовнішнім боргом у 2014-2015 роках, у відсутність угоди з МВФ. Вони залишаються ключовими факторами рейтингу, і ризики, які вони представляють, відображаються у підтвердженні негативного прогнозу за рейтингом», - наголошується у повідомленні Fitch.