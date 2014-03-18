Графік запуску Південного потоку може бути зірваний - міжнародний експерт

В ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ експерт нагадав, що через захоплення Росією Криму серед інших міжурядових переговорів Захід поставив на паузу і переговори щодо Південного потоку.

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«Його зведення зараз відбувається досить активними темпами, наскільки можна судити із сигналів останніх днів. З іншого боку, ЄС призупинив двосторонні переговори, розпочаті у січні. Єврокомісія не може зупинити будівництво трубопроводу, але вона може зупинити постачання газу. Південний потік повинен буде працювати за законами ЄС. Єврокомісія відкрито заявила минулого грудня, що всі міжурядові угоди були поставлені на паузу», - зазначив експерт.

«Будівництво Південного потоку за тим «графіком», який було анонсовано, та із тим, що до 2015 року почнеться перекачування газу, навряд чи виглядає реалістично», - вважає він.

«Але інше питання, яке призведе до дебатів. Його дуже боїться Болгарія та інші сторони, які підписали довгострокові контракти, що стосуються Південного потоку. Це - питання геополітичної цінності Південного потоку для російського уряду. Тому що Південний потік був узгоджений як засіб обігнути територію України. Це б дозволило Росії зменшити чи взагалі зупинити потік газу через територію України. У такому випадку український уряд опинився би у слабкій позиції для переговорів. Завдяки побудові Південного потоку Росія отримає змогу чинити ще більший тиск на майбутні уряди України. Європа повинна зараз відповісти на ці питання, бо вони обіцяли підтримати владу в Україні, зокрема через енергетичні проекти. У той же час, якщо Європа дозволить побудувати Південний потік, це стане засобом тиску на Україну», - зазначає він.

При цьому експерт констатує неоднорідність політики ЄС щодо Південного потоку, країни якого радше намагаються відкидати геополітичні аспекти та ставитися до цього проекту як до комерційного. За його словами, використання Росією Південного потоку як засобу тиску на Україну тепер не буде в інтересах Європи, тому країни ЄС мають також говорити і про його геополітичні аспекти. «І буде дуже цікаво спостерігати за тим, як йтимуть ці переговори найближчими місяцями», - зазначає він.

Разом з тим він переконаний: доки Росія не піде на поступки в кримському питанні, переговори з приводу Південного потоку будуть заморожені, тому про дату запуску його тепер говорити важко.

«Знову ж, проект не узгоджений із європейськими правилами та законами, зокрема стосовно доступу третіх сторін до Південного потоку, який зазвичай повинен становити 50%, щоб інші неросійські компанії, наприклад, Азербайджан міг використовувати потужності та транспортувати паливо. Всі ці питання не були з’ясовані до січня. І це були ті питання, над якими працювала двостороння переговорна комісія між ЄС та Росією. Зустрічі між ними у січні повинні були визначити наступні дати переговорів, але весь процес був призупинений. І доти, доки немає бажання з боку Росії піти на компроміс у кримському питанні, переговори можуть ще довго бути у підвішеному стані. На сьогодні не дуже зрозуміло, коли переговорники зберуться знову. Але цього точно не станеться у наступні тижні», - підсумував експерт.