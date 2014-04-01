У Росії за порушення на мітингах відкриватимуть кримінальні справи

У Росії буде введено кримінальну відповідальність за порушення на мітингах, щоб не допустити «розхитування засад державного ладу».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах громадських об'єднань і релігійних організацій Михайло Маркелов.

Він повідомив, що депутати Держдуми запропонували посилити покарання за повторні порушення на мітингах. Передбачається встановити штраф від 600 тис. до 1 млн рублів (від 16,5 тис. до 28 тис. доларів), а також ввести кримінальну відповідальність.

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«Документ також регулює процеси у сфері виявлення громадян своєї точки зору, хай і такої, що відрізняється від основної, і, разом з тим, приводить у відповідність ті норми, які вже були», - зазначив депутат.

Він пояснив, що посилення покарання торкнеться тих людей, які б хотіли скористатися ситуацією і розхитати засади державного ладу. Тому поправки носять попереджувальний характер, додав Маркелов.

«Можна довго сперечатися щодо суворості закону, але це питання другого читання. Закон захищає ЗМІ від спроб використовувати їх вивіску для організації заворушень. У законопроекті пропонується така норма, як наявність у ЗМІ, що висвітлюють мітинги, пізнавальних знаків зі словом «преса». Це захистить журналістів від радикалів і екстремістів. Закон справедливий, і дає можливість законослухняним людям вільно висловлювати свою точку зору», - повідомив російський депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2012 Держдума Росії ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення і Федерального закону «Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування», яким посилюється покарання за порушення під час масових акцій протесту.

Первинний законопроект, розроблений групою депутатів від «Єдиної Росії», передбачав введення штрафу до 1,5 млн рублів (близько 45 тис. доларів) за порушення під час масових заходів, проте в остаточній редакції вводиться диференційований принцип застосування санкцій. Максимальна сума була знижена - до 300 тис. рублів (близько 10 тис. доларів) для громадян (до цього таке покарання становило 2 тис. руб.) і 600 тис. руб. (близько 20 тис. доларів) для посадовців (у діючому законі - 50 тис. руб., або близько 1700 доларів).

Тоді законодавство про мітинги було посилене після масових протестів у Москві після виборів до Держдуми в 2011 році. Масова акція відбулася 6 травня 2012 року напередодні інавгурації президента РФ Володимира Путіна і закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.