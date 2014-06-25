Путін: США намагаються зірвати проект "Південний потік"

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Австрії Хайнцем Фішером, передає РИА Новости.

"Вони (США - Ред.) конкуренти. Це нормальна ситуація. І вони роблять все для того, щоб цей контракт ("Південний потік" - ред.) зірвати. Так само, як це було багато років тому. Тут немає нічого незвичайного - це звичайна конкурентна боротьба. В ході цієї конкурентної боротьби використовуються і політичні засоби", - заявив Путін.

Читайте такожРосія і Австрія підписали угоду про будівництво ділянки "Південного потоку"

Путін нагадав, що ще в 1962 році США були проти поставок радянського газу до Австрії в рамках проекту "Газ в обмін на труби".

В даний час США мають намір вийти на європейський енергоринок для продажу сланцевого газу. У зв'язку з цим президент РФ нагадав, що трубний газ, який постачає Росія, в будь-якому разі буде дешевшим за сланцевий газ, який може поставлятися в Європу в скрапленому вигляді.