Росія втратила геостаціонарні супутники системи виявлення пусків "Око-1"

Як пише "КоммерсантЪ", апарат 71Х6, виведений на орбіту в березні 2012 року, відпрацював через неполадки не п'ять-сім років, як планувалося, а тільки два роки. Ще в 2005 році самі військові називали ці супутники "безнадійно застарілими".

Про те, що останній апарат 71Х6, запущений під кодовим позначенням "Космос-2479", було втрачено, розповіло джерело у військовому відомстві РФ. За його словами, проблеми проявилися ще на початку року, коли почали давати збої імпортні акумуляторні батареї супутника. "Проводилися всі необхідні реанімаційні заходи, але успіху вони не дали",- говорить він.

У квітні ситуація стала критичною: 71Х6 перестав подавати сигнали і виявився де-факто некерованим. У підсумку, за даними "Ъ", в тому ж місяці було прийнято рішення про зняття апарата з бойового чергування, оформлене пізніше у вигляді відповідного наказу. У прес-службі Науково-виробничого об'єднання (НВО імені Лавочкіна, яке відповідало за створення супутника, повідомили, що не уповноважені обговорювати військові програми). А офіційні представники військ повітряно-космічної оборони (саме в їх веденні знаходиться Головний випробувальний центр випробувань і управління космічними засобами імені Титова) дати чітку відповідь про нинішній стан 71Х6 не змогли.

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Останній із восьми апаратів серії був переданий військовим від НВО імені Лавочкіна в рамках державного оборонного замовлення 2011 року - про це у свій час відкрито заявляв попередній перший заступник міністра оборони Олександр Сухоруков. За даними "Ъ", супутник обійшовся військовим більш ніж у 1,5 млрд руб., а терміни його виготовлення становили майже два роки. Причому збирався він буквально з миру по нитці: для добудови були використані всі наявні в розпорядженні запасні частини. Долю цього апарату джерела "Ъ" в космічній галузі із самого початку скептично оцінювали, однак гроші на нього Міноборони виділило, і на орбіту він був доставлений. Очікуваний час активного існування супутників цього типу оцінювалося в п'ять-сім років, але більше п'яти років змогли протриматися лише два з восьми, запущених з 1991 року ("Космос-2224" і "Космос-2379").

Зараз у російських військових на геостаціонарній орбіті не залишилося жодного супутника системи "Око-1", хоча для її повноцінної роботи потрібно як мінімум два апарати. Попередній 71Х6 під позначенням "Космос-2440" був запущений 26 червня 2008 року, проте пропрацював лише до лютого 2010-го. За даними "Ъ", на високоеліптичних орбітах у системи "Око-1" зараз знаходяться два інших апарату - 73Д6. Вони поки функціонують штатно, але для повноцінної роботи необхідно наявність шести супутників. У підсумку, як зізналося джерело в Міноборони, вони здатні виконувати свої завдання лише три години на добу.

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Примітно, що ще в 2005 році високопоставлені військові не соромилися критикувати цю супутникову систему. Обіймав на той момент посаду заступника командувача космічними військами за озброєння генерал Олег Громов, виступаючи в Раді федерації, прямо заявив: "Ми навіть не можемо відновити на орбіті мінімально необхідний склад апаратів системи попередження про ракетний напад за рахунок проведення запусків безнадійно застарілих супутників 71Х6 і 73Д6".

У жовтні 2011 року командувач військами ВКО генерал Олег Остапенко (зараз очолює Роскосмос) сказав, що військові будуть "не оновлювати космічний ешелон, а створювати нову єдину космічну систему" (ЄКР), яка візьме на себе функції попередження про ракетний напад. За словами джерела у військовому відомстві, на сьогоднішній день ведеться активна робота по облаштуванню центрального командного пункту СПРН в Серпухові-15 під нові завдання. Військові також у 2012 році виділили гроші на створення абсолютно нових апаратів для ЄКР, але про те, що зроблено в області космічного ешелону СПРН за останні два роки, Міноборони не повідомляло.