ПАР закриває кордон з Ліберією та Гвінеєю

Як пояснив міністр охорони здоров`я ПАР Аарон Моцоаледі, заборона не буде поширюватися на громадян ПАР, що в`їжджають країну, проте їм доведеться пройти медичний огляд, повідомляє Російська служба ВВС.

На сьогоднішній день кількість жертв Еболи перевищила 1300 осіб. Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Читайте такожУ Ліберії поліція обстріляла людей, які намагалися залишити район зараження Еболою

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) заявила про те, що масштаби епідемії Еболи ”сильно недооцінені”.