ПАР закриває кордон з Ліберією та Гвінеєю

22:22, 21 серпня 2014
Світ
0 0

Південна Африка закриває кордони для тих, хто прибуває в країну з Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне через спалах епідемії лихоманки Ебола, якою охоплено Західну Африку.

/ euronews

Як пояснив міністр охорони здоров`я ПАР Аарон Моцоаледі, заборона не буде поширюватися на громадян ПАР, що в`їжджають країну, проте їм доведеться пройти медичний огляд, повідомляє Російська служба ВВС.

На сьогоднішній день кількість жертв Еболи перевищила 1300 осіб. Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Читайте такожУ Ліберії поліція обстріляла людей, які намагалися залишити район зараження Еболою

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) заявила про те, що масштаби епідемії Еболи ”сильно недооцінені”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter