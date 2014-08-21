ПАР закриває кордон з Ліберією та Гвінеєю
22:22, 21 серпня 2014Світ
0 0
Південна Африка закриває кордони для тих, хто прибуває в країну з Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне через спалах епідемії лихоманки Ебола, якою охоплено Західну Африку.
ПАР закриває кордон з Ліберією та Гвінеєю / euronews
Як пояснив міністр охорони здоров`я ПАР Аарон Моцоаледі, заборона не буде поширюватися на громадян ПАР, що в`їжджають країну, проте їм доведеться пройти медичний огляд, повідомляє Російська служба ВВС.
На сьогоднішній день кількість жертв Еболи перевищила 1300 осіб. Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї.
Читайте такожУ Ліберії поліція обстріляла людей, які намагалися залишити район зараження Еболою
Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) заявила про те, що масштаби епідемії Еболи ”сильно недооцінені”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter