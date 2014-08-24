У День Незалежності України символ Брюсселю одягли у вишиванку та шаровари (фоторепортаж)

У старовинному центрі Брюсселю відсвяткували День Незалежності України. З самого ранку неділі символ міста – Хлопчик, який пісяє, був вдягнутий в український національний костюм. Білу вишиванку з синіми шароварами Хлопчик вдягає 24 серпня вже сім років поспіль – після того, як це сталося у 2007 році, його костюм зберігається у музеї його імені в кімнаті з іншими більш ніж 900 костюмами. Для розкладу, у що саме і коли буде вбрана бронзова скульптурка висотою у 61 см. існує спеціальна Інтернет-сторінка.

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Оголошення на загорожі навколо фонтану також повідомляє чисельним туристам, на що вони зараз дивляться.

Українці почали підтягуватися після дванадцятої. Першим прийшов з друзями – українцями, які приїхали з Німеччини, посол України в Бельгії та представник України при НАТО Ігор Долгов.

"Цей день вже є історичним – народилася нова українська нація. Під жовто-блакитним прапором гинуть в АТО наші хлопці, цей колір став символом підтримки України тут, в Європі", - каже він.

З часом натовп почав рясніти вишиванками та жовто-блакитними кольорами – стрічками, прапорами, кульками. Чути українську мову, вітання – "Зі святом!" – це прийшли українці, які працюють у Бельгії та діаспора. Перед загорожею фонтану встановили стіл, накрили розшитою українським орнаментом скатертиною, розлили по чаркам медовуху, нарізали чорного хліба із салом.

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У небо злетіли жовто-блакитні кульки. Народ заспівав гімн України. "Слава Україні" – "Героям слава!" – звучало у повітрі. Потім ініціативу перебрали представники Ордена Друзів Пісяючого Хлопчика – виконали на його честь гімн. "Будьмо!" – майже без акценту сказав, піднявши чарку з медовухою, представник Ордену. Офіційна частина була завершена і почалося спілкування.