Відзначається, що ще в січні на аеродромі велася підготовка до прийому авіації.

Аеродром в Зябрівці, який знаходиться в Білорусі у 22 кілометрах від України, зараз покритий снігом. Ще на початку січня на ньому велася підготовка до прийому авіації.

Аналітики Defense Express проаналізували супутникові знімки білоруського аеродрому. Там ще з червня 2022 року знаходяться три одиниці спецтехніки, яка за цей час жодного разу не переміщувалася. Визначити, які саме це об'єкти, по знімках неможливо. Експерти вважають, що це можу бути станції радіотехнічної розвідки або РЕБ.

Крім того, в північній частині аеродрому знаходяться об'єкти, які також не вдалося ідентифікувати, їх жодного разу не пересував за останні шість місяців.

Відео дня

Посеред аеродрому виявили насип з технікою. У жовтні 2022 року її там не було.

У південній частині аеродрому також можна побачити техніку, в тому числі станцію з високим щоглом.

Активність окупантів на Зябрівці зберігається - створюються нові капоніри та насипи.

Білорусь на війні проти України - що відомо

Російська Федерація постійно використовує територію Білорусі та її військові можливості для агресія проти України. Так, 13 січня Росія перекинула на територію Білорусі ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою.

Напередодні, 12 січня, на аеродромі в Забрівці Гомельської області помітили зенітно-ракетні комплекси С-300 і "Панцир".

Вас також можуть зацікавити новини: