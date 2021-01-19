Захід повинен жорстко відреагувати на справу Навального, і найбільшу роль може зіграти Німеччина.

В 1976 році, через рік після присудження Нобелівської премії миру, КДБ визнала Андрія Сахарова "внутрішнім ворогом номер один". Олексій Навальний - російський опозиційний активіст, арештований після повернення в Москву в неділю - може й не такий праведний, як найвідоміший дисидент СРСР. Але його сміливість поза сумнівом.

Так само, як і те, що Кремль сьогодні вважає його своїм найбільшим внутрішнім ворогом, - пише Financial Times. Як і у випадку з ядерним фізиком півстоліття тому, поведінка російського уряду з Навальним лише підвищила його статус як символа репресій. Жорстоке придушення Сахарова символізувало моральне банкрутство радянської системи і допомогло зміцнити західну, а особливо європейську впевненість в цьому. Було б наївним очікувати, що поводження з Навальним призведе до таких же наслідків. Холодна війна давно скінчилася. І більшість столиць Європи мають інші інтереси, які не включають боротьбу з агресією Росії.

Читайте також"Будуть масові акції": російський журналіст спрогнозував події в РФ після арешту НавальногоКДБ у свій час турбував вплив Сахарова. І рівно так само Володимир Путін боїться, що Навальний може мобілізувати погляди проти його все більш авторитарного режиму. Росію чекають парламентські вибори у вересні. А Навальний і його соратники-активісти організували на диво успішні кампанії на місцевих виборах. Вони організовують підтримку для будь-якого кандидата, здатного здолати регіонального керівника від партії Путіна, популярність якої рекордно обвалилася впродовж останніх місяців.

Це єдине пояснення того фарсу, який російська влада влаштувала, щоб не дозволити Навальному під радісні привітання прихильників повернутися з Берліну. В німецькій столиці він лікувався після спроби отруєння, в якій звинувачують Кремль.

Спочатку поліція спробувала очистити термінал московського аеропорту "Внуково" від прихильників Навального. А потім, за хвилини до приземлення рейсу з Берліну, його скерували в інший аеропорт.

"Прийом, який влада влаштувала Навальному в аеропорту, - це найкращий доказ того, наскільки вони бояться його. Вони самі роздмухують важливість Навального, перетворюючи його на академіка Сахарова", - сказав Андрій Колесніков з московського Центру Карнегі.

Важливість Навального була підтверджена минулого року, коли його отруїли забороненою хімічною зброєю під час візиту в Сибір. Минулого місяця він опублікував розслідування, яке демонструє, що за цим стоїть ФСБ. Після цього він принизив службу, записавши розмову з одним з її агентів, який визнав, що брав участь в замаху на нього.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Провали кремлівських вбивць викривають деморалізацію спецслужб РосіїДо отруєння влада намагалася стримати Навального за допомогою переслідування, частих арештів й короткочасних ув'язнень. Тепер, швидше за все, його кинуть за ґрати на довго.

"Зміна поглядів влади на Навального змінилися не після його отруєння, а коли викрили дії ФСБ. Тепер він не дрібний ділок, а ворог, якого потрібно принизити, зламати, покарати", - сказала Тетяна Станова з компанії R Politik.

Ця пародія на справедливість - виклик для критиків Путіна на Заході, особливо для нового президента США Джо Байдена, який хоче об'єднати союзників заради захисту демократії. Його адміністрації потрібно переконати столиці Європи вийти за межі рутинних заяв про осуд. Ключова роль буде в канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона змогла зберегти лінію щодо санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України. Вона відкинули тиск вимог Франції відновити відносини з Москвою, а також засудила спробу вбивства Навального.

Тепер Меркель повинна добитися нових жорстких економічних санкцій на рівні ЄС, а також відмовитись від газопроводу "Північного потоку-2". Справа Навального також буде випробуванням для Арміна Лашета, який очолив партію ХДС. Він відомий своїми прихильними поглядами на Москву.

Читайте такожRzeczpospolita: Навальний - не Ленін, а Путін - не Микола IIДуже помітне переслідування, яке влаштував Кремль, може перетворити Навального на центр, здатний об'єднати російську опозицію. Схоже, він ефективний лідер, якщо Путін так сильного його боїться. Здається, російською президенту начхати, що позбавлення всіх належних прав робить Навального символом зловживань авторитарного режиму. Але Захід повинно бути не все одно.

Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань