Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були приведені у стан готовності.

Через масований російський удар по Україні Польща піднімала військову авіацію. У бойову готовність військові привели системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі діє військова авіація. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС РП залучив необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану готовності", - зазначали у відомстві близько сьомої ранку.

У заяві додали, що такі дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки та захисту повітряного простору, особливо в районах, які прилеглі до чутливих територій.

"Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - підкреслили у відомстві.

Масована атака РФ на Україну 29 листопада - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні, 29 листопада, Росія масовано обстріляла Київ. Зазначається, що внаслідок удару загинуло двоє людей, ще 29 осіб отримали поранення.

Також через обстріл без електроенергії залишилася західна частина столиці. Енергетики будуть працювати над відновленням енергопостачання.

Крім того, ворог атакував Київщину, через що у багатьох районах руйнування, є постраждалі. Також внаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.

"Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи", - наголосив голова Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

