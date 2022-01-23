У Євросоюзі не мають обмежувати постачання газу з РФ, вважає очільник МЗС Австрії.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що, у разі ескалації агресії проти України, на Росію чекають великі економічні та фінансові санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє інформагентство DPA, посилаючись на інтерв’ю Шалленберга Die Presse newspaper.

Проте, за словами політика, постачання російського газу та газопровід "Північний потік-2" не повинні зазнати обмежень з боку ЄС.

Шалленберг зазначив, що "Північний потік-2" ще не працює. Тому, за його словами, трубопровід не можна використовувати для запровадження обмежень. Крім того, міністр нагадав, що австрійська нафтогазова компанія OMV є одним з інвесторів російського газопроводу.

"Ми в Європі певною мірою залежні від енергоносіїв з Росії. Ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо тепла та електроенергії", – заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що на випадок вторгнення Росії в Україну активно опрацьовуються масштабні економічні та фінансові санкції Європейського Союзу.

"У разі ескалації буде дуже чітка, однозначна і швидка відповідь", – сказав Шалленберг.

Він також не виключив від'єднання Росії від міжнародної банківської платіжної системи SWIFT.

Читайте такожОдна дія Росії спричинить наслідки для "Північного потоку-2" – очільниця МЗС НімеччиниНагадаємо, проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада 2021 року була призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

В Україні попереджали, що Росія може використати газопровід у якості "зброї".

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