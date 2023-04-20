Байден доручив спецслужбам розслідувати походження коронавірусу у 2021 році.

Президент США Джо Байден підписав закон, який зобов'язує розсекречувати дані, пов'язані з походженням коронавірусу.

Як повідомили в Білому домі, Байден поділяє намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження COVID-19, передає Голос Америки.

"Реалізуючи цей закон, моя адміністрація розсекретить і передасть якомога більше цієї інформації...", - йдеться в заяві Байдена.

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Походження коронавірусу

Байден доручив спецслужбам розслідувати походження коронавірусу у 2021 році, додавши, що робота триває. Раніше представники влади в США заявляли, що походження пандемії, можливо, ніколи не буде встановлено. На що влада Китаю відповіла, що твердження про те, що витік з лабораторії викликав пандемію коронавірусу, "не заслуговують довіри".

У лютому в ВООЗ визнали, що розслідування походження COVID-19 зайшло в глухий кут і закликали Китай поділитися даними про хворобу, особливо щодо початкових стадій її поширення.

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