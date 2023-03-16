40% населення союзу вважає, що Кремль став слабшим, ніж був рік тому.

Російська Федерація сприймається більшістю європейців як суперник на міжнародній арені. Як повідомляється у звіті Європейської ради, дві третини громадян ЄС бачить у Росії ворога.

Загалом в цьому опитуванні взяли участь 14 439 осіб з 10 країн Європейського союзу: Данія, Естонія, Польща, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція, Португалія, Італія та Румунія. Воно відбувалося у січні поточного року.

Найбільший показник "суперництва Росії"має Данія – 82%, далі йдуть Естонія та Польща (по 79%). Найменше серед опитаних країн вважають Росію суперником у Румунії – 44%.

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Окрім цього 40% населення вважають, що РФ стала слабшою, ніж була до початку повномасштабного вторгнення.

Також більшість опитаних обрала варіант, що ЄС став більш міцним за минулий рік. Лише у Італії з цим твердженням не погодилися – там переважає негатив щодо стану союзу.

За даними авторів звіту і за сумісництвом політологів Івана Крастева і Марка Леонарда це опитування показало, що Європа поділилася на три блоки щодо війни в Україні. До першого входять ті, хто рішуче підтримують Україну – так звані "Північні та східні яструби" (Естонія, Польща, Данія та Велика Британія). До другого – "неоднозначний Захід", який не впевнений, що як діяти далі (Франція, Німеччина, Іспанія і Португалія). До третього – "слабкі південні ланки", котрі хочуть чимшвидше завершити війну (Італія і Румунія).

Закордонні соціологічні опитування, котрі пов’язані з Росією

Росіяни ненавидять американців більше ніж будь-кого, у тому числі і українців (73%). Результати ненависті до українців і громадян ЄС майже однакова – 69-70% опитаних.

До росіян позитивно ставляться лише 9% американців – за минулий рік цей показник впав на 6%. Абсолютна більшість жителів США ставляться до громадян Росії "дуже негативно".

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