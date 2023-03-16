Ці та подібні дії можуть розцінити як "виправдання тероризму",

Росіян попередили, що схвальні коментарі щодо пожежі в ростовському управлінні прикордонної служби ФСБ можуть кваліфікувати "як виправдання тероризму".

Як пише проект "Мережеві свободи", у Росії сформувалася велика судова практика у справах виправдання тероризму.

"Іронію, емодзі, меми, жарти та анекдоти слідство розцінює як "схвалення". Публікації в Інтернеті, як показує практика, кваліфікуються за частиною 2 статті 205.2 КК. Це тяжкий злочин. Санкція - штраф від 300,000 до 1,000,000 рублів або від 5 до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у справах про тероризм не призначають умовне покарання через пряму заборону КК. Прикладом цього є десятки кримінальних справ за іронію над облитим фарбою послом Росії в Польщі, а також кримінальні справи про виправдання тероризму за мем і смайли в коментарях до новини про вибух на Кримському мосту.

Будівля ФСБ злетіла у повітря: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на території управління ФСБ в Ростові-на-Дону сталася пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про детонацію складу з боєприпасами.

Інші ЗМІ пишуть, що пожежа сталася через коротке замикання, а на другому поверсі складу нібито зберігаються паливно-мастильні та лакофарбові матеріали. Пожежникам вже навіть передали бронезахист.

Момент вибуху зафіксувала камера відеонагляду у будівлі поблизу. На кадрах чутно, що вибух був потужним. На нього зреагували сигналізації на автівках.

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