Які країни найбільш стійкі до COVID-19: інфографіка Bloomberg / фото REUTERS

Видання Bloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн Covid Resilience Ranking, який очолив Сінгапур.

Рейтинг Bloomberg визначив найбільш безпечні і найбільш небезпечні з точки зору загрози зараження коронавірусом в період пандемії.

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Рейтинг складався, зважаючи на ці параметри:

  • індекс заражуваність,
  • смертність від COVID-19,
  • кількість тестів і відсоток виявлення коронавірусу,
  • масштаби вакцинації,
  • надійність карантинних заходів тощо.

Bloomberg окремо відзначив зусилля Сінгапуру з вакцинації і стримування поширення коронавірусу, адже рівень передачі інфекції всередині країни знизився майже до нуля.

Новий рейтинг демонструє, що одної вакцинації недостатньо для стримування пандемії. Так, у Франції та Чилі, до прикладу, вистачає препаратів, але вони зіткнулися з мутаціями вірусу з бідніших країн, які розвиваються.

Найбільш безпечні і стійкі країни до коронавірусу:

  1. Сінгапур,
  2. Нова Зеландія,
  3. Австралія,
  4. Ізраїль,
  5. Тайвань,
  6. Південна Корея,
  7. Японія,
  8. Об'єднані Арабські Емірати,
  9. Фінляндія,
  10. Гонконг.

Друга десятка виглядає так: В'єтнам, Китай, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, США, Велика Британія, Канада, Малайзія.

В яких країнах найгірша ситуація через коронавірус:

  1. Бразилія,
  2. Польща,
  3. Аргентина,
  4. Колумбія,
  5. Іран,
  6. Мексика.

Зазначається, що поступово "знижується" в цьому рейтингу Індія, де щодня протягом останніх тижнів від коронавірусу помирають тисячі людей.

Світовий рейтинг стійкості до коронавірусу / дані Bloomberg

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Автор: Вікторія Гордієнко