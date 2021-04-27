Новий рейтинг демонструє, що одної вакцинації недостатньо для стримування пандемії.

Видання Bloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн Covid Resilience Ranking, який очолив Сінгапур.

Рейтинг Bloomberg визначив найбільш безпечні і найбільш небезпечні з точки зору загрози зараження коронавірусом в період пандемії.

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Рейтинг складався, зважаючи на ці параметри:

індекс заражуваність,

смертність від COVID-19,

кількість тестів і відсоток виявлення коронавірусу,

масштаби вакцинації,

надійність карантинних заходів тощо.

Bloomberg окремо відзначив зусилля Сінгапуру з вакцинації і стримування поширення коронавірусу, адже рівень передачі інфекції всередині країни знизився майже до нуля.

Новий рейтинг демонструє, що одної вакцинації недостатньо для стримування пандемії. Так, у Франції та Чилі, до прикладу, вистачає препаратів, але вони зіткнулися з мутаціями вірусу з бідніших країн, які розвиваються.

Найбільш безпечні і стійкі країни до коронавірусу:

Сінгапур, Нова Зеландія, Австралія, Ізраїль, Тайвань, Південна Корея, Японія, Об'єднані Арабські Емірати, Фінляндія, Гонконг.

Друга десятка виглядає так: В'єтнам, Китай, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, США, Велика Британія, Канада, Малайзія.

В яких країнах найгірша ситуація через коронавірус:

Бразилія, Польща, Аргентина, Колумбія, Іран, Мексика.

Зазначається, що поступово "знижується" в цьому рейтингу Індія, де щодня протягом останніх тижнів від коронавірусу помирають тисячі людей.

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Автор: Вікторія Гордієнко