Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових.

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що ризик повторного вторгнення Росії в Україну "дуже високий", проте країна не може взяти на себе зобов’язання щодо українських біженців на цьому етапі.

Про це вона заявила в ефірі британської радіостанції, цитує Politico.

Трасс не вірить словам верхівки Кремля, що Путін начебто передумав нападати на Україну: "просто не заслуговує на довіру".

Вона вважає, що є імовірність, що це станеться, додавши, що "це може бути довга затяжна війна, яка завдасть великі збитки як народу України, так і народу Росії". Крім того, зазначила вона, "є загроза європейській безпеці".

На запитання журналістів, чи готова Британія приймати біженців з України, вона відповіла, що такі зобов’язання на цьому етапі на себе не братиме.

Трасс наголосила, "що дуже важливо, щоб не було поступок Росії у плані підриву суверенітету і територіальній цілісності України".

"Я суджу про людей за їхніми діями, а не за словами. Ми чули від Путіна, що планів вторгнення не було, в той час як у них є повністю готові війська на кордоні з Україною", – сказала міністр.

Ризик нового нападу на Україну

Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових. Солдатів і техніку Москва стягувала під приводом "союзних" навчань у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.

Міжнародна спільнота непокоїться, що ці війська РФ може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Водночас 15 лютого у Міноборони Росії заявили про початок відведення військ до місць постійної дислокації.

Цьому слідувала заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Захід відповів на ініціативи Кремля щодо претензій до політики НАТО "позитивно". Але діалог триває, зазначив росіянин.

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