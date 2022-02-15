Напередодні посол у Британії Вадим Пристайко публічно заявив, що Україна може нібито відмовитися від перспективи членства в НАТО.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про прогрес у діалозі з членами НАТО й США.

Про це йшлося на спільній прес-конференції Лаврова з головою ОБСЄ Збіґнєвом Рау у Москві 15 лютого.

"Стрімкість, з якою НАТО змінила свою позицію, мабуть, каже, що не все у цьому блоці, мабуть, втрачене. І що вони можуть визнавати очевидне, коли на них натискають всерйоз", – відповів російський міністр.

Він уточнив, що йдеться саме про ініціативи, від яких ЄС "тривалий час відмовлявся".

"Це не кінець історії. Я вчора повідомляв Путіну і підкреслив, що наші пропозиції, які він схвалив, будуть доопрацьовані найближчим часом і передані американським і натівським партнерам, вони виходять зі збереження цілісності російської позиції. Бо речі, які ми зараз перераховуємо, важливі для практичних кроків з деескалації, але ці кроки будуть ефективними, якщо під них буде підведений міцний правовий фундамент. І щодо того, що стосується тлумачення принципу неділимості безпеки, які наші західні колеги безсовісно пересмикують", – відповів глава МЗС РФ.

Лавров уточнив, що Москва продовжить діалог з Заходом, зокрема, щодо перегляду цього самого принципу неділимості безпеки для країн-членів НАТО й заходів зі зниження воєнних ризиків.

Перспективи членства України в НАТО на тлі збройної агресії Росії

Росія з кінця листопада зосередила довкола України понад 100 тисяч військ, які, як побоюється міжнародна спільнота, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Разом з тим Москва усіляко підігрівала панічні настрої, зокрема, висунувши Заходу в грудні ультиматум щодо нерозширення НАТО, які вона назвала "гарантіями безпеки". Протягом останніх місяців усі переговори Росії зі США й Альянсом з цього приводу були провальними.

Крім того, РФ тисне на Україну виконанням "Мінських угод" на умовах Кремля, тобто надання Донбасу "особливого статусу" і фактичне визнання суб’єктності маріонеткового "уряду" "ЛДНР". Цим Росія зможе уникнути відповідальності за розв’язані у 2014-му бойові дії проти України на Донбасі.

У лютому, під час поїздки французького президента Еммануеля Макрона до Путіна, ЗМІ дізналися про наміри Франції "фінляндизувати" Україну – гарантувати перед РФ її позаблоковість.

Напередодні посол у Британії Вадим Пристайко публічно заявив, що Україна може нібито відмовитися від перспективи членства у військовому блоці, як на тому наполягає Путін, якщо її до цього змусять обставини.

Після цього слідували уточнювальна заява українського МЗС і схвальні відгуки росіян.

У Британії, коментуючи заяву Пристайка, наголосили, що майбутнє України у НАТО вирішує тільки її народ.

Тим часом, на тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні російські депутати схвалили звернення до Путіна щодо визнання псевдореспублік в ОРДЛО. Це рішення може вивести Росію з "Мінських домовленостей".