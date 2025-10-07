На думку канцлера, російський диктатор прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що російський диктатор Володимир Путін веде гібридну війну проти Європи, зокрема й Німеччини. Таку заяву він зробив у понеділок, 6 жовтня, в ефірі ток-шоу Pinar Atalay, пише DW.

"Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", - цитує видання Мерца.

За його словами, Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову", і саме тому, наголосив він, Німеччина підтримує Україну. На запитання ведучої, чи веде Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів, що він веде гібридну війну.

Відео дня

Німецький канцлер також прокоментував зростання кількості інцидентів із безпілотниками в Німеччині та по всій Європі.

"Ми знаємо про загрозу... Ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози. Росія є щонайменше жорстким супротивником і ворогом нашого політичного порядку", - сказав Мерц.

Крім того, у нього запитали, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну.

"Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими атаками по Україні", - відповів німецький канцлер.

Він розповів, що минулого тижня в Копенгагені мав гостру суперечку із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який звинуватив європейських лідерів у тому, що вони не хочуть вести переговори з РФ. На це Мерц йому нагадав, що торік у липні, коли Угорщина головувала в Раді ЄС, Орбан приїжджав у Київ, а потім у Москву.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - сказав угорському прем'єру німецький канцлер.

Невідомі дрони над Німеччиною

Як повідомляв раніше УНІАН, 3 жовтня ввечері аеропорт Мюнхена закривали через загрозу дронів. Сімнадцять вильотів було скасовано, а 15 рейсів, що прибували, було перенаправлено в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. Кілька людей повідомили про те, що бачили дрон біля аеропорту. Пізніше їх також помітили над територією аеропорту.

Згодом стало відомо, що годиною раніше невідомі дрони вперше кружляли над базою Бундесверу в місті Ердінг, де випробовуються безпілотники наступного покоління. За словами свідків, розмах крил дронів становив від 60 сантиметрів до одного метра.

Нещодавно Мерц звинуватив Росію у вторгненні дронів у Німеччину. Він, зокрема, заявив, що, на його думку, за багатьма дронами, поміченими над країною, стоїть Росія, включно з тими, що порушили роботу десятків рейсів і затримали понад 10 000 пасажирів в аеропорту Мюнхена. Канцлер також додав, що частота вторгнень у повітряний простір Європи безпрецедентна навіть порівняно з часами холодної війни.

