Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині.
Про це повідомила у Twitter постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.
"На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість", - зазначено в повідомленні.
У відео, що розміщено у Twitter, Вудворд зазначила, що цими вихідними в репортажах з Бучі люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.
"Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей", - наголосила амбасадор.
Бучанська різанина
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.
Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.
Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.
На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.
Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.