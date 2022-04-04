На Радбезі обговорять збільшення доказів військових злочинів російських військ в Україні.

Велика Британія, яка головує в Раді безпеки ООН, скликає у вівторок, 5 квітня, засідання Радбезу для обговорення масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині.

Про це повідомила у Twitter постійний представник Великої Британії при Організації Об'єднаних Націй Барбара Вудворд.

"На завтра Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН на тему України. Ми обговоримо збільшення кількості доказів військових злочинів, у тому числі з Бучі. Ми будемо використовувати наше головування в Раді безпеки, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість", - зазначено в повідомленні.

У відео, що розміщено у Twitter, Вудворд зазначила, що цими вихідними в репортажах з Бучі люди побачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв'язаними за спиною руками.

"Понад 800 тіл залишено на вулиці або скинуто у братські могили. Жінок ґвалтували на очах у їхніх дітей", - наголосила амбасадор.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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