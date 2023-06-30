За його посаду готові конкурувати кілька консорціумів.

Російський диктатор Володимир Путін значно ослаб як лідер. В його країні розпочався хаос.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"На чолі крихкої системи влади постає слабкий лідер, і це перекреслює тезу тих, хто вважав, що війна має закінчитися поразкою України. Це пов’язано з тим, що під загрозою опинилися ядерні арсенали країни, де різні незрозумілі актори вже думають про перерозподіл влади. Зараз почався внутрішній хаос. Путін втратив контроль, цар голий. Тому демократичний світ має зрозуміти, що він більше не той партнер, з яким можна вести переговори", - сказав Подоляк.

На запитання, хто міг би замінити Путіна, радник голови ОП зазначив, що за його посаду борються кілька консорціумів.

"У критичній фазі кризи з "Вагнером" владу спробував перехопити секретар Радбезу Росії Микола Патрушев, але це не подобається всій номенклатурі. Ми знаємо, що є конспіративні групи. Керівники держави дискредитовані, але вони зовсім не хочуть змінювати тоталітарну модель. Могли б самостверджуватися позасистемні політичні діячі, пов’язані з регіональними реаліями та підтримувані керівниками міліції чи служб. Навіть переслідувані опозиціонери могли б знайти простір", - зазначив Подоляк.

Режим Путіна під загрозою

В ЄС заявили, що Путін "здувся" через повстання ПВК "Вагнер" у минулі вихідні, що показує, що він "не єдиний господар в місті" і "втратив монополію на силу".

Водночас президент США Джо Байден заявив, що його диктатор Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у минулі вихідні. На чергове запитання, чи слабший Путін сьогодні, ніж минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що так".

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