Біженці з України, які вимушено опинилися на території країни-агресорки, скаржаться, що організація може навіть відмовляти їм у допомозі.

Українці, які вимушено опинилися на території РФ, все частіше скаржаться на те, як їм "допомагає" російських Червоний Хрест (РЧХ) Організація видає біженцям чашки із зображенням Путіна і рашистською символікою.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

"Одного разу ми з іншими волонтерами допомагали українцям розбирати гуманітарну допомогу, яку вони отримали від Червоного Хреста. Серед речей ми знайшли чашки з Путіним, футболки з ним і з буквою "Z", - розповіла Валентина, волонтер з Твері.

Вона зазначила, що подібні "подарунки" виглядають максимально жорстоко і неетично. Валентина є незалежним волонтером, вона намагається допомогти українцям у РФ, хоча влада країни-агресорки всіляко обмежує подібні спроби.

Кремль нібито хоче повністю ізолювати вивезених з України людей, їх розміщують в спеціальних центрах, куди можуть потрапити тільки обрані волонтери.

"Верстка" зазначає, що РЧХ спочатку з'явився як частина міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Однак зараз організація не входить до Міжнародного Комітету Червоного Хреста і нікому не підпорядковується. Влада РФ неодноразово намагалася ввести держконтроль над РЧХ на офіційному рівні.

Зараз організацією керує 28-річний Павло Савчук. Раніше він працював у волонтерських організаціях, засновником яких була "Росмолодь", це агентство курирує адміністрація Путіна. Іншими словами, керівник РЧХ явно не аполітичний.

Журналісти дізналися, що Савчук в 2017 році був заступником директора "Федерального центру підтримки добровольчества і наставництва в сфері охорони здоров'я МОЗ РФ". А директором Центру був син міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової Георгій Надарейшвілі. До того ж Савчук і Надарейшвіли навчалися в одному університеті.

"Дружба з Надарейшвілі і робота в проектах Адміністрації Президента, ймовірно, допомогли майбутньому керівнику Червоного Хреста в просуванні по кар'єрних сходах", - повідомили "Верстці" джерела.

Згідно зі статутом Міжнародного про Червоного Хреста, організації руху не можуть приймати будь-яку сторону військового конфлікту. Однак деякі члени і представники РЧХ відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке Путін вирішив називати "спецоперацією".

"Наприклад, голова Кіровського регіонального відділення Юрій Басманов працює в організаціях "Бойове братство" і "Союз добровольців Донбасу", які активно запрошують контрактників з Кіровської області воювати на території України", - повідомляє видання.

Крім цього, деякі відділення РЧХ в регіонах країни-агресорки постачають гуманітарку російським військовим. Деякі відділення навіть не приховують, що відправляють гуманітарні вантажі окупантам, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Прес-служба Міжнародного Комітету Червоного Хреста лише розводить руками і зазначає, що якщо учасники РЧХ демонструють свої політичні погляди, інші організації нічого з цим вдіяти не можуть.

На цьому "допомога" українцям від Червоного Хреста у РФ не закінчується. Жителі Маріуполя, яких окупанти змусили виїхати на територію країни-агресорки, нерідко стикаються з хамством від волонтерів РЧХ. Вони звинувачують українців у тому, що ті нібито "занадто багато вимагають". Насправді ж, розповіла "Верстці" волонтер з Твері, маріупольці просто дзвонили в РЧХ і запитували, чи можуть їм надати допомогу.

За словами Валентини, робота РЧХ влаштована за "принципом несистематизованої байдужості". Слова волонтера підтвердили люди з інших регіонів РФ, які так само намагаються допомогти українцям і нерідко чують про хамство Червоного Хреста.

Однак в організації намагаються відхреститися від усіх таких історій. Представники Червоного Хреста стверджують, що подібні інциденти - лише "окремі випадки". А люди, які скаржаться на відмову в допомозі, нібито просто не приносять всі необхідні документи або просто "неправильно" заповнюють заявки.

У прес-службі Міжнародного Комітету Червоного Хреста також розповіли, що російська організація отримала від них близько 900 тисяч швейцарських франків на допомогу українським біженцям. "Верстка" зв'язалася з українцями, які зараз знаходяться в російських регіонах, де нібито видається така допомога. Виявилося, що багато біженців не отримували гроші, бо натрапили на труднощі.

"Я дзвонила у 20‑х числах травня. Мені сказали, що гуманітарної допомоги зараз немає. Моїй дитині тоді був місяць. У РЧХ записали мої контакти і сказали, що коли щось з'явиться, мені повідомлять насамперед. Трохи пізніше їм дзвонила моя знайома, яка тільки приїхала. Вони сказали їй, що прямо зараз видають допомогу тим, хто прибув 18 травня. Я їм знову набрала... Мені знову сказали, що нічого немає. Дзвоню ще через три дні, і вони заявляють, що допомога Закінчилася — останню видали вчора", - розповіла виданню жінка з Маріуполя, яка зараз знаходиться в Ростовській області.

Зараз дитині Українки вже три місяці, вона так і не отримала гроші від РЧХ. Інформацію про такі проблеми з отриманням допомоги від Червоного Хреста підтвердили ще три людини з України.

Проте в РЧХ лише зазначають, що їм "шкода" через те, що журналісти знайшли такі "негативні приклади". У спробах виправдатися організація не коментує історії з видачею чашок з рашистською символікою. Замість цього в РЧХ стверджують, що українці у РФ отримують засоби особистої гігієни, одяг і навіть побутову техніку. Однак історії волонтерів говорять зовсім про інше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін дозволив роздавати громадянство РФ всім українцям в спрощеному порядку.

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