Влада Праги вимагає повернути у власність земельну ділянку, на якій наразі розміщене російське посольство у Чехії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Землю разом з територією столичного парку Стромовка радянські війська захопили під час окупації. СРСР використовував її як базу.
Після звільнення Чехії проблему не вирішили, а «колишню базу» передали дипломатам з Росії.
16 квітня під російським посольством у Празі відбулась акція протесту. Активісти вимагали від Росії, зокрема, вивести свої війська на кордоні з Україною. «Путіна» під час перформансу посадили на унітаз і дали йому в руки туалетний папір.
Демонстраціям передувала пропозиція Чехії провести зустріч президентів США та Росії у Празі.
Загострення дипвідносин Праги та Москви
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії у 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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