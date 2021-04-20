Землю радянські війська захопили під час окупації.

Влада Праги вимагає повернути у власність земельну ділянку, на якій наразі розміщене російське посольство у Чехії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Землю разом з територією столичного парку Стромовка радянські війська захопили під час окупації. СРСР використовував її як базу.

Після звільнення Чехії проблему не вирішили, а «колишню базу» передали дипломатам з Росії.

16 квітня під російським посольством у Празі відбулась акція протесту. Активісти вимагали від Росії, зокрема, вивести свої війська на кордоні з Україною. «Путіна» під час перформансу посадили на унітаз і дали йому в руки туалетний папір.

Демонстраціям передувала пропозиція Чехії провести зустріч президентів США та Росії у Празі.

Загострення дипвідносин Праги та Москви

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії у 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Яна Ставська