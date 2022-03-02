Президент підкреслює, що Україна об'єднала Європу.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що до антивоєнної коаліції України приєдналися вже й ті країни, на які Москва ще тиждень тому розраховувала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі офісу президента.

"За цей час ми об'єднали Європу, ми об'єднали країну Європейського Союзу вже на новому рівні. Вищому, ніж формальний. Вищому, ніж міждержавний. На рівні звичайних людей. Мільйонів, мільйонів європейців. Від Атлантики до передмістя Харкова, де тривають жорсткі бої. Коли Європарламент, стоячи, вчора аплодував нам, він аплодував кожному з нас, нашій боротьбі, це було оцінкою наших з вами зусиль, нашого об'єднання. За шість днів війни - як тридцять років", - зазначив президент.

Тому Євросоюз, додав Зеленський, і відповідає Україні "так".

"Ми почали спеціальну прискорену процедуру приєднання. Наші дипломати і наші друзі об'єднують світ заради України і миру ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, чиновників, проти самої держави і компаній. Ще раз: нейтральна Швейцарія! То чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєдналися вже й ті країни, на які Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатися нейтральними!"- підкреслив Зеленський.

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