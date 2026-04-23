У Білому домі зробили низку заяв про війну з Іраном та ситуацію в Ормузькій протоці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не вважає захоплення кораблів в Ормузькій протоці Іраном за порушення перемирʼя. Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

"Це не були американські кораблі. Це не були ізраїльські кораблі. Це були два міжнародні судна", – заявила вона.

Крім того, Левітт висміяла той факт, що кораблі було захоплено за допомогою швидкісних катерів. За її словами, Іран перетворився із "найнебезпечнішого флоту на Близькому Сході на зграю піратів".

Відео дня

Водночас операція "Економічна лють" триває, і морська блокада іранських кораблів та портів є "ефективною та успішною", стверджує Левітт.

На зауваження про те, що війна триває куди довше, ніж обіцяв Трамп, Левітт сказала, що президент США "в кінцевому рахунку сам визначить терміни" і припинить перемир’я, "коли вважатиме, що це відповідає інтересам Сполучених Штатів та американського народу".

Війна на Близькому Сході

Видання CBS пише, що заяви Дональда Трампа про послаблення Ірану не відповідають реальній ситуації. За даними американської розвідки, Тегеран все ще зберігає здатність до ведення війни. В розпорядженні режиму досі є близько половини арсеналу балістичних ракет, а також відповідні пускові установки.

Водночас CNN повідомляє, що за час війни проти Ірану США значно вичерпали арсенали своїх ракет. Зокрема, за сім тижнів конфлікту на Близькому Сході було витрачено майже 50% запасів ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot. Стверджується, що на поповнення американського арсеналу до довоєнного рівня підуть роки.

