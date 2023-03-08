Вони називають себе дистриб'юторами електронних компонентів.

Дві компанії з Монреаля (Канада), ймовірно, сприяли російській військовій агресії. Вони потрапили до санкційного списку США за наведенням Агентства прикордонної служби Канади (CBSA).

Як повідомляє канадське видання L'actualité, наприкінці лютого Міністерство торгівлі США додало дві канадські компанії (CPUNTO та Electronic Network) до списку організацій, які підпадають під суворий експортний контроль через значний внесок у військову та/або оборонну программу Росії.

Обидві компанії описують себе в Інтернеті як дистриб'ютори електронних компонентів. Їхні штаб-квартири розташовані в монреальському районі Сен-Лоран. Уряд США визначив ці дві компанії як "російських або білоруських військових партнерів". Їм буде заборонено експортувати майже всю свою продукцію, вироблену в США, а також інтелектуальну власність, наприклад, програмне забезпечення.

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CBSA повідомляє, що тісно співпрацює з урядом США, зокрема обмінюється розвідданими та проводить спільні розслідування, щоб "посилити зусилля з протидії російській агресії в Україні".

За рік повномасштабної війни канадська сторона перевірила понад 500 відправлень, що прямували до Росії, у кількох випадках на експортерів було накладено адміністративні санкції.

Доступ РФ до західних електронних компонентів

Західні партнери України продовжують застосовувати санкції, аби обмежити доступ Росії до західних технологій. Зокрема, у 10-й пакет санкцій потрапили обмеження щодо електронних компонентів, які РФ застосовує у виробництві своїх безпілотників, ракет, гелікоптерів, транспортних засобів та інших видів озброєння.

Однак, як зазначали в Генштабі, Росія продовжує отримувати важливі мікросхеми, чіпи, перетворювачі та інші високотехнологічні вироби.

Нещодавній звіт також описав, що до листопада 2022 року Росія продовжувала отримувати компоненти західного виробництва, які могла використовувати для виробництва застосовуваної проти України зброї.

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ сприяла тому, що Кремль зміг придбати американські компоненти для БПЛА.

Окрема держави також сприяли потраплянню сучасних технологій, яких потребує Росія, до країни. Зокрема, Захід підозрює Емірати в порушенні антиросійських санкцій. У 2022 році ОАЕ експортували до Росії в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше.

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