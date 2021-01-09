Один з прихильників Трампа, який штурмував Капітолій, у суді попросив перекладача з російської.

У США розпочались судові процеси стосовно учасників штурму Капітолія у Вашингтоні.

Одному із затриманих знадобився перекладач російської мови. Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Washington Post.

Відомо, що перші сорок затриманих постали перед судом округу Колумбія. Їх обвинувачують у незаконному проникненні до державної установи. Більшість із затриманих проживають не у столиці США, а приїхали з різних штатів: Орегону, Коннектикуту, Вайомінгу, Флориди, Пенсильванії.

Повідомляється, один з фігурантів попросив на суді перекладача з російської мови і сам він участь у штурмі Капітолія заперечує.

"Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви кажете", - сказав він.

В свою чергу співробітниця BuzzFeed Ема О’Коннор, повідомила, що затримана – жінка, яка говорить тільки російською.

"Хтось, хто говорить лише російською і має російського перекладача, наразі притягена до відповідальності за незаконне проникнення та порушення комендантської години, як і інші заколотники, хоча вона сказала, що не розуміє, про що йдеться, тому що "нікуди не проникала". Я не вловила її імені, але вона живе в штаті Орегон", – написала О’Коннор у Твітері.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США.

Незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

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Автор: Олег Давигора