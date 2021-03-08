Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Польщі пред'явили звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті водієві автобуса, який потрапив у смертельну ДТП.

Читайте такожУ Франції загинув відомий мільярдер і політик Олів'є ДассоПро це пише PAP з посиланням на заступника районного прокурора у Пшемислі Беату Старжецьку.

48-річному Володимиру К. загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, автобус їхав з дозволеною швидкістю. Водій хотів зробити манер, проте недостатньо знизив швидкість.

Чоловіка допитували в лікарні. За його словами, він не пам'ятає подробиць аварії і знаходиться в поганому емоційному стані. Йому заборонили залишати територію Польщі.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

Вночі 6 березня в Підкарпатському воєводстві, в 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому знаходилися 57 українців.

В аварії загинули 5 людей, 35 були госпіталізовані.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

Станом на ранок 7 березня у лікарнях перебували 28 постраждалих. Дев'ятеро людей у важкому стані.

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Автор: УНІАН