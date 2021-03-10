На південному сході Туреччини з 300-метрової скелі впав автобус зі школярами. В результаті аварії загинули двоє братів, ще три десятки людей травмувалися.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожСмертельна ДТП у Польщі: водієві загрожує до восьми років позбавлення воліЗазначається, що п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.
«Першими допомогу постраждалим надали жителі села, біля якого сталася аварія. Саме вони витягали дітей з понівеченого автобуса», – йдеться в сюжеті.
Водій машини вижив, хоча і отримав незначні травми. За попередніми даними, він не впорався з керуванням.
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