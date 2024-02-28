Його пропозиція продовжить фінансування деяких урядових установ на тиждень, до 8 березня, а решти ще на два тижні, до 22 березня.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон пропонує ще один короткостроковий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб запобігти частковому закриттю уряду США наприкінці тижня, пропонуючи тимчасовий вихід із глухого кута, який неодноразово загрожував федеральному фінансуванню протягом останніх шести місяців.

Як пише The New York Times, його пропозиція продовжить фінансування деяких урядових установ на тиждень, до 8 березня, а решти ще на два тижні, до 22 березня. Це залежатиме від того, як лідери Конгресу завершать двопартійну угоду, що формується, щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати.

У провідних законодавців залишиться час обговорити інші шість заходів, а потім спробувати ухвалити законопроєкти про витрати індивідуально до настання наступних термінів фінансування уряду. Це було б непростим завданням для Палати представників, яка щосили намагається ухвалити закон про витрати на тлі розбіжностей між республіканцями.

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Будь-який тимчасовий законопроєкт "буде частиною більшої угоди по завершенню роботи над низкою законопроєктів про асигнування, гарантуючи достатній час для розроблення тексту і для розгляду членами перед голосуванням", - сказала Атіна Лоусон, прес-секретарка Джонсона.

Лідери Конгресу сподівалися завершити розробку плану вже в середу, залишивши час для швидкого голосування в обох палатах до опівночі п'ятниці.

"Ми продовжуємо домагатися дуже хорошого прогресу в досягненні угоди і дуже близькі до її здійснення", - заявив у середу вранці сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка і лідер більшості. Пізніше він додав: "Я сподіваюся, що чотири лідери зможуть досягти цієї угоди дуже скоро, щоб ми могли не тільки уникнути зупинки економіки в п'ятницю, а й наблизитися до завершення процесу асигнувань загалом".

Ця пропозиція дає проблиски надії на запобігання закриття видатків у найближчому майбутньому, але вона лише завадить розв'язати безвихідь із видатками, що охопила Конгрес упродовж кількох місяців, оскільки республіканці схильні до різких скорочень, а консервативні політичні мандати відмовляються ухвалити угоду з демократами.

Ситуація з фінансуванням у США

Це сталося після зустрічі в Білому домі у вівторок, на якій президент Байден і лідери обох партій у Конгресі посилили тиск на Джонсона, щоб той погодився на угоду щодо витрат. Вищі демократи та республіканці заявили, що вони з оптимізмом дивляться на збереження фінансування уряду.

"Ми віримо, що зможемо дійти згоди з цих питань і запобігти зупиненню роботи уряду", - заявив Джонсон після зустрічі, за якою послідувала коротка розмова сам на сам між ним і Байденом.

Конфлікт витрат, який поставив уряд на межу часткового закриття цього тижня, був спровокований республіканцями в Конгресі, які, після невдачі у своїх спробах скоротити федеральне фінансування, боролися за те, щоб пов'язати його з низкою правих політичних диктатів.

Джонсон сказав республіканцям на вихідних під час телеконференції, що їм не слід очікувати включення багатьох з їхніх основних політичних пріоритетів, але що він розраховує домогтися низки менших перемог.

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