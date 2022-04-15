Макрон переконує, що його країна солідарна з українцями та готова допомогти завершити війну.

Україна має отримати від Франції пожежні машини, карети швидкої допомоги та обладнання для рятувальників завважки 50 тонн.

Про це розповів президент Еммануель Макрон після телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

"На підтримку України наші пожежники та рятувальники завтра доставлять 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання. Це друга партія допомоги за місяць", - зазначив Макрон на своїй сторінці у Twitter ввечері 14 квітня.

За його словами, за 50 днів Франція поставила Україні військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро.

"14 квітня цього року виповнюється 50 днів жахів України. 50 днів війни в самому серці нашої Європи. Президенту Зеленському, з яким я щойно розмовляв телефоном, я ще раз висловив нашу рішучість покласти край конфлікту та нашу солідарність. ... Ми надамо додаткові можливості. Я присвятив себе цьому. У Європі ми також мобілізуємо 1,5 мільярди євро на оснащення українських сил", - додав французький лідер.

Зеленський також повідомляв про перемовини з Макроном.

"Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна цінує вагому підтримку Франції.

"Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, в Європі", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Макрон прокоментував відмову вживати термін "геноцид" щодо злочинів армії РФ проти українців. Французький лідер вважає, що словесна ескалація "не допоможе Україні" і може призвести до втручання з боку Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: