Французький атомний авіаносець майбутнього отримав ім’я

Новий французький атомний авіаносець, який раніше проходив під програмною абревіатурою PANG, отримав назву France Libre ("Вільна Франція"). Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Церемонія присвоєння імені відбулася на території компанії Naval Group поблизу Нанта.

Саму назву обрали на честь уряду у вигнанні та руху опору періоду Другої світової війни, які очолював генерал Шарль де Голль.

Як зазначив Макрон, це ім’я уособлює непохитне прагнення до незалежності та готовність країни відстоювати свої інтереси в будь-якому куточку світу.

Новий французький авіаносець: довідка УНІАН

France Libre суттєво перевершить свого попередника – авіаносець Charles de Gaulle. За довжини 310 метрів і ширини близько 90 метрів водотоннажність нового корабля становитиме близько 80 000 тонн, що майже вдвічі більше, ніж у чинного французького флагмана.

Водночас він поступатиметься новітньому американському авіаносцю класу Gerald R. Ford, який має приблизно на 20 тисяч тонн більшу водотоннажність і приблизно на 30 метрів довший.

Енергетична установка нового авіаносця включатиме два ядерні реактори K-22, створені компанією TechnicAtome.

Це забезпечить кораблю майже необмежену дальність ходу та високу автономність, а також дасть змогу розвивати швидкість до 27 вузлів. Екіпаж корабля (включаючи авіагрупу) складатиме близько 2000 моряків.

France Libre планують пристосувати для використання винищувачів нового покоління NGF і безпілотних літальних апаратів.

Авіаносець PANG – інші новини

Нещодавно УНІАН писав, що Франція планує обладнати перспективний авіаносець трьома електромагнітними катапультами EMALS замість двох, як передбачалося раніше.

Це дасть змогу авіаносцю виконувати до 60 вильотів на день, прискорюючи повітряні операції та компенсуючи можливі відмови однієї з катапульт.

Раніше міністр оборони Франції повідомив, що будівництво атомного авіаносця спрямоване, зокрема, на збереження практичних навичок у створенні військових ядерних реакторів

Вас також можуть зацікавити новини: