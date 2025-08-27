Європейські чиновники припускають, що основну перешкоду для гарантій безпеки Україні подолано.

Президент США Дональд Трамп, схоже, змінює свою позицію і готовий брати участь у захисті миру в Україні разом із коаліцією країн Європи, пише Financial Times.

Останніми днями представники Міністерства національної безпеки і оборони США повідомили своїм європейським колегам, що Америка може надати західним військам, які беруть участь у гарантіях безпеки, засоби розвідки, спостереження і рекогносцировки, структури управління і критично важливі системи, необхідні для забезпечення повітряної безпеки України - це вкрай серйозна зміна позиції, зазначає видання.

За словами чиновників, Трамп також усвідомив, що його мета - досягнення миру - і прагнення до Нобелівської премії миру - вимагає внеску Америки в забезпечення його стійкості. Обіцянка Європи збільшити витрати на оборону до 5% ВВП також забезпечила континенту довіру в Білому домі, додають вони.

При цьому, за словами чиновників, приблизний план гарантій безпеки може бути представлений "найближчим часом".

Водночас багато що ще належить вирішити, зокрема, які європейські країни відправлять і скільки військ у потенційно небезпечні зони, і чи погодиться Путін. зазначає FT:

"Мирної угоди все ще не досягнуто, і рішення про реалізацію гарантій безпеки ще далеко. Однак європейські чиновники з обережним оптимізмом вважають, що ключову перешкоду - небажання Трампа надати допомогу - подолано".

Водночас представник Білого дому заявив, що президент Трамп і його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні, водночас наголосив, що "подальші публічні переговори з цих питань не відповідають національним інтересам".

Гарантії безпеки для України

Видання WSJ писало, що жителі Європи вкрай скептично ставляться до плану відправки європейських миротворців в Україну в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

При цьому європейські чиновники кажуть, що складно переконати громадськість у необхідності будь-якого розгортання без чіткої заяви США про те, що європейські війська матимуть підтримку. Незважаючи на бурхливу дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, досі немає ясності в тому, що США готові надати.

