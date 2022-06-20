Сандерс нагадав, що він перший начальник Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.

Новий глава Збройних сил Великобританії закликав підготувати країну до війни в Європі і створити армію, здатну перемогти Росію.

Як передає Deutsche Welle з посиланням на газету The Independent, про це заявив новий глава Генштабу країни генерал Патрік Сандерс.

"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посту глави Генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші".

"Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", - додав він.

Сандерс нагадав, що він перший начальник Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.

У 2021 році уряд в Лондоні опублікував плани щодо скорочення регулярної армії, знизивши цільову чисельність з 82 тис. до 72,5 тис. осіб до 2025 року, відзначає The Independent. На той момент, регулярна армія Великобританії налічувала близько 76,5 тис. солдатів, пише видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.

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