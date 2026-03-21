За словами угорських політиків, спроби України вступити до Європейського Союзу неминуче спровокують Третю світову війну.

Якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО, заявив міністр, який очолює офіс прем'єр-міністра Гергей Гуйяш. І додав, що у них не може бути ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою, і зробить це навіть за допомогою військових засобів".

У рамках надзвичайного урядового брифінгу міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.

"Полум'я війни охопить весь континент, і оскільки більшість країн ЄС одночасно є членами НАТО, НАТО також вступить у конфлікт з Росією, а це означатиме Третю світову війну. У мирній угоді членству України в ЄС робити нічого", – зазначив він.

І додав, що в найближчі тижні українці всіма силами атакуватимуть трубопровід "Турецький потік", критично важливий для газопостачання Угорщини, але гарантією є те, що кожна країна, через яку проходить трубопровід, серйозно ставиться до цього питання, готується і захищає інфраструктуру.

Лише нещодавно Сійярто заявляв, що Україна нібито організувала атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" із використанням 22 безпілотників.

Раніше УНІАН повідомляв, що спецслужби РФ хотіли інсценувати "замах" на Орбана, щоб підвищити його рейтинг. Серед озвучених загроз для Угорщини останнім часом – можливе припинення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" і нібито ризики з боку України.

Крім того, ми також розповідали, що Зеленський жорстко "проїхався" по Орбану на очах у Мерца. "Зеленський зіграв жорсткіше, ніж ми очікували", можливо, вважаючи, що "він може перечекати", заявив один з урядових чиновників. Якщо Орбан виграє вибори наступного місяця, "можливо, розрахунок [Зеленського] полягає в тому, що після цього він змінить тон".

