Трамп став конкурентом Путіна у володінні необмеженою владою, - NYT

Путін роками отримував геополітичну перевагу, агресивно використовуючи російську міць у глобальних справах і йдучи на великі військові та розвідувальні ризики.

Останніми днями Москва святкувала свою удачу, оскільки президент США Дональд Трамп поставив під загрозу НАТО "хрестовим походом" за захоплення Гренландії. Про це пише The New York Times.

На думку аналітиків, прихід до влади в світі меркантильного Вашингтона, що володіє необмеженою владою, також створює проблеми для президента Росії Володимира Путіна, який звик грати цю роль.

"Цей момент сповнений як надій, так і небезпек для Путіна. Для нього це буде складно, як і для всіх інших", - сказала Фіона Гілл, яка керувала російськими та європейськими справами в Раді національної безпеки Білого дому під час першої адміністрації Трампа.

Відзначається, що Путін роками отримував геополітичну перевагу, агресивно використовуючи російську міць у глобальних справах і йдучи на великі військові та розвідувальні ризики. Подібний підхід американського президента вигідний російському лідеру, поки вони ладнають один з одним, але в іншому випадку загрожує обмежити його вплив, оскільки глобальна військова і економічна міць Вашингтона перевершує міць Росії. Гілл сказала:

"По суті, Сполучені Штати кажуть: "Ми з вами, і ми будемо робити те ж саме, що і ви". Це знаменує собою нову реальність для Путіна. Проблема для нього цілком може полягати в тому, що Трамп спробує його перевершити".

Вона стверджує, що майже 20 років Путін прагнув покласти край "однополярному світу", в якому домінує Вашингтон. Але на глобальній арені без правил, де кожна країна намагається максимізувати свою міць, Сполучені Штати багато в чому підносяться над Росією. Влада, яку Трамп продемонстрував над американськими технологічними мільярдерами, що мають величезний вплив у всьому світі, не може зрівнятися з владою Путіна. Не може зрівнятися і вплив Трампа на світову торгівлю.

"Це свого роду заклик: "Будьте обережні зі своїми бажаннями", - зазначила Гілл.

На думку аналітиків, російський лідер, схоже, має намір отримати дивіденди, які відновлення відносин зі Сполученими Штатами принесе Москві за Трампа, не жертвуючи при цьому своїми основними вимогами щодо України. Для цього йому доводилося поступатися, коли Трамп входив врозріз з російськими інтересами в інших частинах світу.

"З точки зору Москви, ситуація неоднозначна. Так, добре бачити напруженість між Сполученими Штатами і Європою і розрив трансатлантичного альянсу, до якого Росія прагнула десятиліттями. Але має бути певна стурбованість з приводу того, як Сполучені Штати будуть розгортати свої власні збройні сили, свої власні економічні сили по всьому світу в місцях, що представляють інтереси Росії", - сказав Томас Грем, який очолював російську політику в Раді національної безпеки Білого дому за президентства Джорджа Буша-молодшого.

Претензії Трампа на Гренландію

Як писало видання The Atlantic, протистояння Трампа з Європою навколо Гренландії дало Путіну чимало приводів для зловтіхи. Видання зазначило, що бажання Трампа взяти під контроль острів відвернуло увагу європейців від війни Росії проти України, змусивши Данію та її союзників використовувати свої військові ресурси для захисту Гренландії від США, замість того, щоб захищатися від російської загрози.

