Після України заявку на вступ до ЄС вирішила подати і Грузія.

Політрада правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" після консультацій з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі ухвалила рішення негайно подати заявку на отримання статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Як повідомляє DW, про це у середу, 2 березня, заявив очільник партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"Уряд Грузії вже готує цю заявку, яка офіційно буде передана структурам Євросоюзу від імені грузинського керівництва завтра у Брюсселі. Закликаємо євроструктури у надзвичайному режимі розглянути нашу заявку та надати Грузії цей статус", - сказав Кобахідзе. За його словами, заявка подається "виходячи з політичного контексту та нових реалій".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також підтримує щонайшвидший вступ країни до Європейського Союзу. "ЄС має знайти спосіб відповісти на наші довгі очікування. Дати нам відчуття того, що ми є частиною його сім'ї", - сказала вона в інтерв'ю виданню The Financial Times. "Ми чекаємо цього так само довго, як і Україна. Ми на одному й тому ж шляху, нас потрібно враховувати. Про нас не треба забувати", - відзначила грузинська президентка.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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