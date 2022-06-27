На даний момент пересуватися по дорозі заборонено.

Через пошкодження ділянки дороги внаслідок розливу річки Терек сухопутний кордон між Грузією і Росією перекритий.

Про це повідомляє місцеве видання "Грузія Online".

Як зазначає Департамент автомобільних доріг, в результаті розливу було пошкоджено 80-метрову ділянку нейтральної зони на 136-му кілометрі траси Мцхета-Степанцмінда-Ларс.

Зараз фахівці вивчають поточну ситуацію, щоб якомога швидше відновити рух. На місці працює спецтехніка, а відновлення дороги почнуть після того, як рівень річки знизиться.

Війна в Україні та позиція Грузії:

3 квітня грузинська влада вкотре передумала з приводу антиросійських санкцій, заявивши, що підтримувати введені ЄС обмеження проти РФ не стане.

Цьому передувало повідомлення української розвідки, що Тбілісі налагоджує канал контрабанди з Росією через свою територію. Тоді представники грузинської влади звинуватили Україну в поширенні "брехні" і неприйнятної "дезінформації".

26 червня 2022 року в порт Батумі прибув танкер, завантажений підсакційними російськими нафтопродуктами.

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