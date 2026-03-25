Україна має бути готова до того, що Іран завдасть удару, – нардеп

Україна не повинна ігнорувати погрози Ірану щодо можливих ударів. Таку думку висловив Федір Веніславський – член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в інтерв'ю "Телеграфу".

"Ми маємо бути готові до того, що Іран може намагатися завдати ударів по території України. І ми бачимо, що дійсно є приклади, коли їхні ракети летять вже на декілька тисяч кілометрів і до України вони можуть гіпотетично діставати", – сказав Веніславський.

Водночас він закликав не перебільшувати загрозу від Тегерану, оскільки іранські ракети "точно не кращі" за російські, яким Сили оборони вміють успішно протистояти.

Водночас, коментуючи допомогу України Перській затоці, він зазначив, що без підтримки Ірану, Росія не завдала б такої шкоди Україні.

"Ми не надаємо засоби, які дозволяють бити по території Ірану. Ми захищаємо фактично мирне населення, допомагаємо захищати мирне населення країн Перської Затоки, які є об'єктами атаки Ірану. А ми не атакуємо і не надаємо засобів ураження, які можуть атакувати Іран. Тому всі закиди Ірану щодо України не відповідають жодним конвенціям, жодним нормами міжнародного права", – пояснив він.

Раніше Тегеран заявляв, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема щодо БпЛА, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерану. Іран зокрема послався на резолюцію ООН, не згадуючи власну передачу "Шахедів" Росії для атак по Україні.

У Міністерстві закордонних справ України прирівняли погрози Ірану до намагання серійного вбивці виправдовувати злочини. Зокрема, речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий нагадав, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи державі-агресору дрони та технології для війни проти України.

Крім того, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Іран наврядчи спробує атакувати Україну. Він пояснив, що такий удар не матиме жодної практичної цілі. А для Ірану наразі важливіше зберігати ракети та дрони для ударів по прямих супротивниках в регіоні.

