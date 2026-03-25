Іранські ракети долетять і до Європи: посол Ізраїлю пояснив мету війни в регіоні

Близький Схід має стати місцем, де можна жити і не боятися за своє існування щосекунди.

Мета війни наразі - це остаточне позбавлення Ірану можливості розвивати ядерну програму та обстрілювати балістичними ракетами Ізраїль, країни Перської затоки і теоретично - країни Європи, адже іранські ракети досягають і до них.

Про це в інтерв'ю РКБ-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, який відзначив, що на Близькому Сході відбуваються тектонічні зрушення, внаслідок яких картина цього регіону може кардинально змінитися.

"Мета багатьох дій Ізраїлю - і спільних дій Ізраїлю зі США - змінити картину Близького Сходу так, щоб цей регіон став місцем, де можна жити і не боятися за своє існування щосекунди", - сказав він.

Відео дня

Бродський підкреслив, що нині йдеться про "або ми, або вони". Посол пояснив, що має на увазі тих, хто відкрито висловлює бажання знищити Ізраїль, це "насамперед Іран, разом з усіма проксі-групами, які й були створені для того, щоб знищити Ізраїль".

"Це дуже довгий список, це "Хезболла", ХАМАС, "Ісламський джихад", хусити тощо", - сказав дипломат і додав, що Ізраїль розуміє, що "або ми усунемо цю загрозу, або для нас це закінчиться сумно".

Ядерна програма Ірану

Бродський зазначив, що у червні минулого року Ірану було надіслано недвозначний меседж про те, що вони мають піти на умови, запропоновані США в рамках переговорного процесу.

"А саме повністю припинити ядерну програму, вивезти збагачений уран за межі Ірану, припинити ракетну програму і перестати погрожувати Ізраїлю та сусіднім країнам", - сказав він.

Утім, наголосив посол, Іран не дослухався до цього меседжу. "Було завдано обмеженого удару. Природно, неможливо було за 12 днів знищити всі цілі, було завдано певної шкоди, складно сказати якої, в якому розмірі", - сказав дипломат.

За його словами, наразі мета війни - це "остаточно позбавити Іран можливості розвивати ядерну програму, остаточно позбавити їх можливості обстрілювати балістичними ракетами Ізраїль, країни Перської затоки і теоретично - країни Європи теж, тому що іранські ракети досягають Європи".

Війна США проти Ірану

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна веде з Іраном перемовини, до яких долучилися, зокрема, державний секретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс.

За словами Трампа, Іран погодився, що ніколи не матиме ядерної зброї. Президент також сказав, що "ми виграли цю війну".

