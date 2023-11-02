В організації заявили про нібито "неспростовні докази".

Організація Amnesty International підтвердила факт застосування білого фосфору в Секторі Гази та Лівані. Армія оборони Ізраїлю раніше заперечувала факт застосування цієї речовини.

Старший радник з кризових ситуацій Донателла Ровера заявила Sky News, що її організація має геолокаційні кадри розривів снарядів з цією хімічною речовиною над сектором Гази і Ліваном, а також розмовляла з лікарями, які лікували дев'ять осіб в Лівані від поранень, нанесених білим фосфором.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, білий фосфор - це хімічна речовина, яка запалюється при контакті з киснем, прилипає до поверхонь, здатна проникати через шкіру та кістки.

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"У нас є геолокація і підтверджені відеозаписи, на яких видно, як артилерійські снаряди, випущені з повітря над сектором Гази та над Ліваном, розкидають білий фосфор", - сказала Ровера. "Докази абсолютно незаперечні".

За її словами, ні Ізраїль, ні ХАМАС не дотримувалися міжнародного права в ході конфлікту, при цьому 7 жовтня ХАМАС безпосередньо обстрілював цивільне населення, а Ізраїль проводив "невибіркові і непропорційні бомбардування, в результаті яких загинули тисячі дітей".

"Вельми скандально бачити бездіяльність міжнародного співтовариства перед лицем катастрофи, гуманітарної кризи таких масштабів. Це один з найбільш інтенсивних і смертоносних конфліктів, які ми бачили за останній час", - підсумувала Ровера.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

7 жовтня бевікі ХАМАС вчинили жорстокий напад на Ізраїль, в результаті чого 1400 людей загинули, близько 5 тисяч отримали поранення, а ще десятки опинилися в полоні у терррістов. У відповідь армія Ізраїлю оголосила про операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС в Секорі Гази та закликала мирне наслення евакуюватися.

ЦАХАЛ спочатку провів повітряну частину операції, в ході якої бомбив об'єкти, що належать бойовикам, а потім почалася наземна операція. При цьому партнери закликали Єрусалим зупинитися через велику кількість жертв серед мирного населення. Хоча бойовики застосовують тактику, при якій маскуються під звичайних жителів анклаву.

У свою чергу бригадний генерал, начальник штабу ВПС Ізраїлю Еял Грінбаум заявив, що ЦАХАЛ чітко дотримується правил ведення війни, які вимагають, щоб кількість жертв серед цивільного населення була пропорційною важливості військової мети, по якій завдається удар.

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