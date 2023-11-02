У секторі Гази в кустарних умовах бойовики змогли налагодити виробництво справно працюючих копій ПГ-7вр "Резюме".

Головним вражаючим засобом у бойовиків ХАМАС стали тандемні кумулятивні постріли до РПГ-7, так звані "Аль Ясін", що є місцевою копією ПГ-7вр "Резюме".

На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. "Нюанс в тому, що постріли ПГ-7вр "Резюме" відомі як своєю бронебійністю, так і дефективністю. Приблизно з трьох пострілів спрацьовував один, а тому їх рідко використовували навіть у війні в Україні, бо поки зробиш результативний постріл, то двічі демаскуєш свою позицію", - пояснив експерт.

У свою чергу, як зазначив Коваленко, застосовувані "Аль Ясін" практично на всіх відео спрацьовують штатно. "Тобто, в секторі Газу в кустарних умовах змогли налагодити виробництво справно працюючих копій ПГ-7вр "Резюме", в той час як в самій РФ, якість цих пострілів як було стрьомна, так і залишається", - поділився думкою експерт, і додав, що це все, що потрібно знати про заводське серійне виробництво в РФ.

Відео дня

Коваленко зазначив, що для техніки ЦАХАЛ "Аль Ясін" стали справжнім бичем, до протидії якому вони абсолютно виявилися неготовими. Не здивуюся, якщо незабаром ХАМАС почне поставляти "Аль Ясіни" російській армії, що відчуває дефіцит в протитанкових засобах", - допустив експерт.

Арабо-ізраїльський конфлікт

Ізраїль неодноразово звинувачував ХАМАС у використанні цивільних осіб як живого щита. Наприклад, стверджувалося, що бойовики розміщують свої оперативні бази під лікарнями. Також Ізраїль покладає відповідальність за жертви серед цивільних на палестинське угруповання.

1 листопада Армія оборони Ізраїлю знову атакувала табір біженців Джабалія і заявила, що знищила ще одного командира ХАМАС під час цього нападу.

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