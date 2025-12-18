Влада країни зіткнулася з демографічною кризою.

Китай уперше за три десятиліття вводить податок на додану вартість (ПДВ) на презервативи та інші контрацептиви. Пекін таким чином намагається підвищити народжуваність і модернізувати податкове законодавство.

Видання The Guardian пише, що з 1 січня на презервативи і контрацептиви стягуватиметься ПДВ у розмірі 13%, від якого вони були звільнені з моменту введення цього податку в Китаї 1993 року. Такий захід закріплено в законі про ПДВ, ухваленому 2024 року з метою модернізації податкової системи Китаю. Варто зазначити, що ПДВ становить майже 40% від загального обсягу податкових надходжень країни.

Після більш ніж 30 років суворої політики "одна дитина", в останнє десятиліття Китай ввів низку "пільг" у спробі підвищити народжуваність. Крім підвищення граничної кількості дітей, дозволених на одну пару, до трьох, провінції експериментують із наданням знижок на лікування методом екстракорпорального запліднення і субсидій на додаткових дітей. Деякі місцеві органи влади пропонують молодятам додаткові дні оплачуваної відпустки, щоб спонукати людей до шлюбу.

Новий закон про ПДВ також передбачає податкові пільги для послуг з догляду за дітьми та "послуг зі знайомства". Цього року уряд також виділив 12,7 млрд доларів на першу загальнонаціональну програму субсидування догляду за дітьми, пропонуючи 3600 юанів (трохи більше 500 доларів) на рік на кожну дитину віком до трьох років. Крім того, влада оголосила про плани розширити національну програму медичного страхування, щоб покрити витрати на пологи.

Але стимули не мали великого ефекту. У 2024 році народжуваність становила 6,77 на 1000 осіб, що трохи вище за показник 2023 року, але все ще значно нижче за історичний рівень. Зростання смертності, викликане старінням населення, означає, що населення Китаю скорочується вже як мінімум три роки.

Менеджер компанії Dezan Shira & Associates Лі Дін вважає, що оподаткування контрацептивів принесе додатково 5 млрд юанів або близько 710 млн доларів на рік, але це крапля в морі порівняно із загальним доходом держбюджету Китаю в 22 трлн юанів (3,1 трлн доларів).

30 листопада стало відомо, що в Китаї зростають ціни на експорт для покупців із Росії. Насамперед це стосується товарів подвійного призначення.

1 грудня видання Bloomberg писало, що економіка Піднебесної переживає не найкращі часи. Офіційний індекс ділової активності в промисловості Китаю в листопаді скоротився - падіння триває восьмий місяць поспіль. Також знижується активність у сфері будівництва та послуг - ці галузі показали негативну динаміку вперше за майже три роки.

Загалом в останньому кварталі промислове виробництво в Китаї продемонструвало найменший приріст з початку року. Крім того, експорт скоротився після введення мит США, оскільки світовий попит не зміг компенсувати падіння поставок на американський ринок.

