Ті, хто повертається до Саудівської Аравії повинні піти на ізоляцію на два тижні і здати тест на коронавірус.

Влада Саудівської Аравії вирішила повністю припинити міжнародне авіасполучення, закрити сухопутні кордони і морські порти через мутацію коронавірусу.

Читайте такожКоронавірус почав мутувати: які країни опинилися в зоні ризикуОбмеження поки діятиме протягом тижня, повідомило МВС королівства. «На підставі даних МОЗ про поширення в низці країн нового штаму коронавірусу до тих пір, поки не проясниться інформація про природу цього вірусу, і з метою забезпечення безпеки населення уряд ухвалив рішення призупинити всі міжнародні рейси, за винятком особливих випадків", - йдеться в заяві відомства (опубліковано агентством SPA), передає kommersant. Рейси, які вже прибули, зможуть покинути країну.

Ті, хто повертається до Саудівської Аравії повинні піти на ізоляцію на два тижні і здати тест на коронавірус. Прибулі в країну в останні три місяці повинні здати тести на антитіла.

Коронавірус в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії виявлено понад 360 тис. заражень коронавірусом. Померли понад 6 тис. осіб, одужали - 352 тис.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Новий вид коронавірусу виявили минулого тижня у Великобританії. За даними прем'єра Бориса Джонсона, він може бути заразнішим колишнього на 70%. Більше 10 країн вже припинили авіасполучення з Великобританією.

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Автор: УНІАН